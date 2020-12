Alžírsky prezident sa vrátil z Nemecka, kde sa liečil na COVID-19

Alžír 30. decembra (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún sa vrátil do vlasti z Nemecka, kde sa liečil na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Prezidenta (75) previezli do nemocnice v Nemecku koncom októbra, niekoľko dní po tom, čo sa utiahol do "dobrovoľnej karantény", pretože u niekoľkých jeho spolupracovníkov sa prejavili príznaky nákazy koronavírusom.



Oficiálna alžírska tlačová agentúra APS uviedla, že Tabbún pricestoval do hlavného mesta Alžír v utorok a uistil verejnosť, že je už takmer úplne vyliečený. "Byť ďaleko od domoviny je veľmi ťažké, predovšetkým pre niekoho, kto zastáva vysoký úrad," povedal prezident po prílete v prejave odvysielanom v televízii.



"Želám alžírskemu ľudu všetko najlepšie a nový rok plný radosti, predovšetkým tým ľuďom, ktorí sú v núdzi," dodal.



Tabbún sa 13. decembra objavil vo videonahrávke - prvýkrát od odchodu do Nemecka. Na zázname, v ktorom sa prihováral spoluobčanom pri príležitosti prvého výročia od svojho zvolenia, vyzeral vychudnutý.



Tabbúna zvolili za prezidenta vlani v decembri, osem mesiacov po nútenom odstúpení dlhoročného vládcu Abdala Azíza Butefliku. Ten rezignoval pod tlakom pouličných protestov a silnej armády.