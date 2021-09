Amal Clooneyová sa stala poradkyňou hlavného prokurátora

Haag 17. septembra (TASR) - Britskú právničku a ľudskoprávnu aktivistku Amal Clooneyovú vymenovali v piatok za jedného zo 17 špeciálnych poradcov nového hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v holandskom Haagu. Informujú o tom tlačové agentúry AP a AFP.



Clooneyová (43) bude pôsobiť ako poradkyňa pre sudánsky región Dárfúr, kde podľa prokuratúry vládne sily a milície podporované Chartúmom vykonali genocídu. Ďalší poradcovia sa budú zameriavať na problematiku zločinov proti deťom, rodového prenasledovania, sexuálneho násilia a otroctva.



"Som rád, že môžem privítať takú vynikajúcu skupinu odborníkov, a som vďačný za ich ochotu slúžiť ako moji osobitní poradcovia," uviedol vo vyhlásení nový hlavný prokurátor ICC Karim Khan z Británie, ktorý sa svojho úradu ujal v júli.



Clooneyovej post zameraný na Dárfúr je jedným z niekoľkých nových špeciálnych portfólií, ktoré vytvoril Khan. Podľa jeho slov boli členovia tohto špeciálneho poradného tímu vybraní z rozličných regiónov sveta na základe svojej kultúrnej, jazykovej a rodovej rozmanitosti.



Clooneyová, ktorá je libanonského pôvodu, bola predtým na ICC – jedinom permanentnom tribunáli pre vojnové zločiny na svete – zapojená do niekoľkých prípadov. Okrem iného zastupovala obete dárfúrskeho konfliktu v procese proti vodcovi milícií Džandžavíd, ozbrojenej skupine vytvorenej vládou.



Clooneyová sa v minulosti zaoberala aj ľudskoprávnymi prípadmi z Iraku, Mjanmarska a Filipín, ako aj kriminálnymi prípadmi z Libanonu a bývalej Juhoslávie. Jej manžel, hollywoodsky herec George Clooney (60), je taktiež dlhoročným bojovníkom za ľudské práva v Dárfúre.



Podľa OSN v tamojšom konflikte v rokoch 2003 – 2004 zahynulo 300.000 ľudí a 2,5 milióna ďalších bolo vnútorne vysídlených. Boje vypukli, keď černošskí Afričania, sťažujúci sa na systematickú diskrimináciu, povstali so zbraňou proti Arabmi ovládanému režimu diktátora Umara Bašíra.