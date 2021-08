Amazon posunula návrat zamestnancov do kancelárií na január 2022

Seattle 6. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Amazon posunula návrat svojich zamestnancov do kancelárií na január 2022 z dôvodu celonárodného nárastu počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Zamestnanci Amazonu sa mali pôvodne do kancelárií vracať od 7. septembra; tento termín sa však posúva na 3. januára 2022. Pred návratom do práce v kanceláriách sa však nebudú musieť dať povinne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Takéto opatrenia (povinné očkovanie) zaviedli viaceré ďalšie firmy vrátane Microsoftu.



Nezaočkovaní zamestnanci Amazonu budú musieť v kanceláriách nosiť rúška. Spoločnosť pripravuje hybridný plán, ktorý mnohým zamestnancom umožní pracovať aj naďalej z domu aspoň dva dni v týždni.



Nárast počtu prípadov nákazy spôsobený delta variantom koronavírusu narušil plány mnohých spoločností, ktoré chceli návrat zamestnancov do kancelárií uskutočniť už na jeseň, pripomína AP. Návrat zamestnancov posunuli Microsoft, Google, Twitter i spoločnosť Lyft, ktorá ponúka služby v oblasti zdieľanej dopravy a donášky potravín.



Amazon má na celom svete celkovo takmer 1,3 milióna zamestnancov. Posunutie termínu návratu do kancelárií postihne približne 60.000 zamestnancov spoločnosti pracujúcich v kanceláriách v mestách Seattle a Bellevue v americkom štáte Washington a desaťtisíce ďalších pracovníkov na celom svete.