Amazon uhradí cestovné zamestnancov na zákroky vrátane interrupcie

Seattle 3. mája (TASR) - Americká spoločnosť Amazon bude svojim zamestnancom preplácať cestovné náklady spojené s rôznymi druhmi lekárskych zákrokov, ktoré neohrozujú život, vrátane umelého prerušenia tehotenstva. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky stanice BBC.



Tieto výhody zahŕňajú aj bariatrickú chirurgiu, onkológiu, vrodené chyby do obdobia 24 mesiacov od narodenia, liečbu duševných problémov a starostlivosť spojenú so zneužívaním návykových látok.



Amazon zamestnancom oznámil, že im ročne preplatí takéto cestovné náklady až do výšky 4000 dolárov. Vzťahuje sa to na zákroky, ktoré sa nedajú absolvovať v okruhu 161 kilometrov od bydliska zamestnanca.



Tieto výhody pre zamestnancov spoločnosti Amazon podľa BBC nie sú zamerané špecificky na umožnenie prístupu k interrupciám. Viaceré americké štáty, kde sú pri moci republikáni, však v poslednom období schválili legislatívu, ktorá ľuďom prístup k týmto zákrokom obmedzuje.



Viacero ďalších spoločností oznámilo podobné plány, ktoré majú zabezpečiť prístup ich zamestnancov k umelému prerušeniu tehotenstva, píše BBC.



Najvyšší súd USA má na budúci mesiac prijať rozhodnutie v prípade, ktorý môže zrušiť verdikt v spore známom ako "Roe versus Wade" z roku 1973. Najvyšší súd vtedy ženám garantoval právo na takéto zákroky, až do 22., respektíve 24. týždňa tehotenstva.



Amazon patrí k najväčším zamestnávateľov v súkromnom sektore v USA, kde má približne 1,1 milióna pracovníkov, píše BBC.