Amazon vraj nebude pri tovare ukazovať, o koľko nové clá zdvihli cenu

Washington 29. apríla (TASR) - Americká technologická spoločnosť Amazon v utorok poprela správu, že sa chystá zverejňovať, o koľko sa ceny jej tovaru zvýšili v dôsledku colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Stanovisko vydala krátko po tom, čo Biely dom označil tieto jej údajné plány za „nepriateľský a politický akt“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ako prvý tieto informácie priniesol spravodajský server Punchbowl News s odvolaním sa na zdroj oboznámený s plánom spoločnosti. Podľa neho mala čoskoro začať na svojej webovej stránke zobrazovať náklady, ktoré Trumpom zavedené clá zvýšili cenu jednotlivých produktov.



Hovorca Amazonu v utorok uviedol, že spoločnosť nikdy neuvažovala, že bude zverejňovať clá na svojej hlavnej maloobchodnej stránke a že nič nebolo zavedené na žiadnej jej stránke. „Tím, ktorý prevádzkuje náš ultralacný obchod Amazon Haul, zvažoval myšlienku uvádzania dovozných poplatkov na niektoré produkty,“ objasnil.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na tlačovom brífingu informovala, že s Trumpom hovorila o článku spomínaného spravodajského webu a prezident podľa nej odkázal, že „ide o nepriateľský a politický čin spoločnosti Amazon“.



Leavittová sama povedala, že krok spoločnosti nie je prekvapením vzhľadom na správu agentúry Reuters z roku 2021, podľa ktorej Amazon spolupracoval s „čínskou propagandistickou zložkou“. Toto partnerstvo napokon vyústilo do projektu Čínske knihy, čo je predajný portál na webovej stránke amazon.com.



Hovorkyne sa pýtali na vzťah prezidenta k zakladateľovi Amazonu Jeffovi Bezosovi, odpovedi sa však vyhla. Bezos bol spolu so šéfmi ďalších technologických gigantov prítomný na Trumpovej inaugurácii, na ktorú Amazon prispel miliónom dolárov.



Bezos pred novembrovými prezidentskými voľbami odmietol podporiť Trumpa alebo vtedajšiu viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Taktiež znemožnil denníku The Washington Post, ktorý vlastní, aby podporil niektorého z kandidátov, čo vyvolalo ostrú kritiku a státisíce čitateľov zrušili predplatné. Redakcia sa chystala podporiť Harrisovú, pripomenul magazín Politico.



Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Vzápätí však ich platnosť odložil o 90 dní pre väčšinu sveta vrátane Európskej únie. Výnimkou bola len Čína, ktorej clá ešte zdvihol, a to až na 145 percent. Peking odpovedal zavedením ciel vo výške 125 percent na tovar z USA.