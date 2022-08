Lesné požiare v Amazónii dosiahli za jeden deň 15-ročný rekord

Rio de Janeiro 26. augusta (TASR) - Počet lesných požiarov v brazílskej Amazónii dosiahol tento týždeň takmer 15-ročný rekord. Vyplýva to z oficiálnych údajov, podľa ktorých družicové snímky zmonitorovali v pondelok 3358 požiarov. Ide o najvyšší počet požiarov za jeden deň od septembra 2007. S odvolaním sa na brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru (INPE) o tom informuje agentúra AFP.



Nameraný počet požiarov z 22. augusta bol trojnásobne vyšší než 10. augusta 2019, keď miestni farmári spustili koordinovaný plán na spálenie obrovského množstva vyrúbaného dažďového pralesa v štáte Para na severe krajiny. Tento stav, keď sa hustý sivý dym šíril až do 2500 kilometrov vzdialeného mesta Sao Paulo, vyvolal celosvetové pobúrenie a obavy o tento najväčší dažďový prales na svete.



Šéf programu INPE na monitorovanie požiarov Alberto Setzer priblíži, že nič nenasvedčuje tomu, že by boli pondelkové požiare koordinované. Dodal, že to skôr vyzerá tak, že k nim došlo v dôsledku narastajúceho odlesňovania a vypaľovania lesov. "Oblasti, kde sa vyskytuje väčšina požiarov, sa posúvajú čoraz ďalej na sever," uviedol.



AFP pripomína, že august je s príchodom suchšieho počasia typickým mesiacom, keď sa v Amazónii začnú vo veľkej miere šíriť lesné požiare. Ich počet vzrástol v júli tohto roka v porovnaní s júlom 2021 o osem percent, pričom INPE evidoval 5373 požiarov. Za august už odhalili 24.124 požiarov. Vôbec najhorší august, čo sa týka počtu požiarov od začiatku vedenia štatistík v roku 1998, bol zaznamenaný v roku 2005, keď ich zistili až 63.764.



Od nástupu Jaira Bolsonara do funkcie prezidenta republiky v januári 2019 sa podľa oficiálnych údajov priemerné ročné odlesňovanie brazílskej Amazónie zvýšilo v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím o 75 percent.