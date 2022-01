Ambasáda USA v Bielorusku vyzvala občanov na zvýšenú opatrnosť

Minsk/Washington 24. januára (TASR) - Veľvyslanectvo USA v Bielorusku vyzvalo amerických občanov na "zvýšenú opatrnosť" vzhľadom na napätie v regióne. Uvádza sa to v oznámení zverejnenom na webovej stránke ambasády, z ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.



"Veľvyslanectvo USA pripomína americkým občanom, aby boli opatrnejší, pretože v regióne vládne politické a vojenské napätie. Stále prichádzajú znepokojujúce správy o ďalších neobvyklých ruských aktivitách pri ukrajinských hraniciach vrátane hranice s Bieloruskom," píše sa na webe ambasády.



"Americkým občanom odporúčame vyhýbať sa verejným demonštráciám a pravidelne prehodnocovať možný plán na odchod v prípade núdze," dodáva ambasáda.



"Platí štvrtý stupeň cestovného odporúčania pre Bielorusko: Necestujte (tam), a to vzhľadom na svojvoľné konanie policajných síl a riziko zadržania, ako aj pandémie ochorenia COVID-19 a súvisiacich obmedzení pre vstup," uzatvára veľvyslanectvo v odkaze.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu večer odporučilo občanom USA, aby necestovali ani do Ruska. Ako dôvod uviedlo rastúce napätie medzi Kremľom a Západom v súvislosti s Ukrajinou, informovala v noci na pondelok tlačová agentúra AFP.



"Vzhľadom na pretrvávajúce napätie pozdĺž hraníc s Ukrajinou necestujte do Ruska," uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Americká ambasáda v Rusku má totiž "obmedzenú schopnosť pomôcť občanom USA" v prípade, že sa ocitnú v núdzi.



Ministerstvo zahraničných vecí USA osobitne varovalo Američanov pred cestovaním do oblastí neďaleko rusko-ukrajinských hraníc, pretože situácia pozdĺž nich je "nevyspytateľná".



Rezort diplomacie vydal predmetné upozornenie bezprostredne po tom, ako prikázal rodinám amerických diplomatov v Kyjeve opustiť Ukrajinu pre "pretrvávajúcu hrozbu" ruského útoku. Washington zároveň rozhodol, že zamestnanci americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre jej fungovanie, môžu "dobrovoľne" opustiť krajinu.



Predstaviteľ amerického ministerstva navyše povedal novinárom, že v prípade ruského útoku na Ukrajinu, ku ktorému môže podľa Bieleho domu dôjsť "kedykoľvek", Washington nedokáže zaručiť evakuáciu amerických občanov.