Ambasáda USA v Hondurase varovala pred hrozbou masovej streľby

Tegucigalpa 7. mája (TASR) - Americké veľvyslanectvo v Hondurase vydalo v utorok varovanie pred hrozbou masovej streľby na troch miestach v tamojšom hlavnom meste Tegucigalpa vrátane školy, nákupného centra či vládneho komplexu. TASR o tom píše na základe stredajšej správy agentúry AP citujúcej z vyhlásenia ambasády na platforme X.



Veľvyslanectvo informovalo, že dostalo informácie, že k streľbe by mohlo dôjsť v utorok 6. a následne tiež 16. mája. Amerických občanov dôrazne vyzvalo, aby sa spomínaným miestam vyhli.



„Tri (potenciálne) cielené miesta sú kresťanská škola Elliota Dovera v Tegucigalpe, Centro Cívico v Tegucigalpe a nemenované obchodné centrum v Tegucigalpe,“ uvádza sa vo varovaní. Ambasáda priblížila, že takéto informácie je povinná poskytnúť Američanom. Dodala však, že nič nenasvedčuje tomu, že by cieľom potenciálnych útokov mali byť obzvlášť občania USA.



Šéf honduraskej polície Juan Manuel Aguilar Godoy varovanie bagatelizoval s tým, že netreba robiť paniku. „Je to len výstraha,“ povedal v miestnom rozhlase. Uviedol, že informácia o potenciálnej hrozbe pochádza od amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a upovedomené o nej boli aj honduraské úrady. „FBI je podľa smerníc Spojených štátov povinná informovať svojich občanov,“ dodal.



Agentúra AFP však informuje, že polícia v dôsledku varovania zintenzívnila hliadky v hlavnom meste, vrátane kontrol vozidiel, a strážila napríklad aj zmienenú školu.