Ambasáda USA v Kyjeve vyzvala Američanov na Ukrajine, aby hneď odišli

Washington 23. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo v pondelok bezpečnostné varovanie, že Rusko stupňuje prípravy na spustenie nových útokov proti civilnej infraštruktúre a vládnym zariadeniam na Ukrajine už v najbližších dňoch. Veľvyslanectvo USA v Kyjeve zároveň vyzvalo amerických občanov na Ukrajine, aby jej územie okamžite opustili. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



"Ak budete počuť hlasný výbuch alebo ak sa spustia sirény, okamžite hľadajte úkryt," uviedlo tiež americké ministerstvo vo varovaní. "Ak budete doma alebo v nejakej budove, choďte na najnižšie poschodie stavby do priestoru s čo najmenším počtom vonkajších múrov, okien a otvorov; zatvorte všetky dvere a seďte blízko vnútornej steny, ďalej od okien či otvorov," dodal rezort diplomacie.



Ministerstvo vydalo túto výstrahu po tom, čo americké spravodajské služby v pondelok odtajnili zistenie, že Rusko bude vo zvýšenej miere cieliť útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Takúto informáciu priniesol už predtým nemenovaný americký predstaviteľ oboznámený so zisteniami.



Nové špionážne informácie boli zverejnené pred stredou, keď brutálna invázia Ruska na Ukrajine bude trvať presne šesť mesiacov a Ukrajina si bude zároveň pripomínať Deň nezávislosti od Sovietskeho zväzu.



Prezident USA Joe Biden sa v nedeľu telefonicky rozprával s britským premiérom Borisom Johnsonom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom o obavách z ostreľovania v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. Biden takisto vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), patriacu pod OSN, aby išla do elektrárne na kontrolu.



Predstaviteľ však uviedol, že zistenia spravodajských služieb sa netýkajú konkrétne obáv o Záporožskú jadrovú elektráreň.