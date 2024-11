Ambasádu USA uzatvoria kvôli správam o možnom nálete na Kyjev

Kyjev/Washington 20. novembra (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v ukrajinskej metropole Kyjev dostalo v stredu 20. novembra informáciu o potenciálnom závažnom vzdušnom útoku. Ambasáda USA bude z tohto dôvodu uzatvorená, uviedol na platforme X konzulárny úrad amerického ministerstva zahraničných vecí. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Veľvyslanectvo USA v Kyjeve ďalej odporučilo svojim občanom, aby boli v prípade vyhlásenia leteckého poplachu pripravení okamžite sa presunúť do krytov.



Americké médiá len v nedeľu informovali, Biden povolil Kyjevu útočiť americkými raketami dlhého doletu na vojenské ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Podľa Moskvy útočil Kyjev týmito strelami prvýkrát na Rusko v noci na utorok.



Ruský prezident Vladimir Putin v septembri varoval, že ak Západ povolí Ukrajine útočiť na ciele hlboko na ruskom území, bude to znamenať priame zapojenie členských krajín NATO, Spojených štátov a európskych krajín do vojny.



Putin v utorok schválil pozmenenie jadrovej doktríny, na základe ktorej by Moskva mohla zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami, podporovanému jadrovou mocnosťou.