Ambasádu USA v Bagdade zasiahol raketový útok, došlo k škodám
Bagdad 14. marca (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v irackom hlavnom meste Bagdad bolo zasiahnuté raketovým útokom, uviedla v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný iracký bezpečnostný zdroj, píše TASR.
V dôsledku útoku stúpal z budovy ambasády USA hustý dym. Televízia al-Džazíra uviedla, že útok zničil časť systému protivzdušnej obrany budovy veľvyslanectva. Odvolala sa pri tom na iracký bezpečnostný zdroj, ktorý však ďalšie podrobnosti o škodách po útoku neuviedol.
Podľa agentúry AP zasiahla raketa heliport v areáli veľvyslanectva za hranicou prísne stráženej bagdadskej Zelenej zóny v centre irackej metropoly, v ktorej sídlia iracké vládne inštitúcie a zahraničné veľvyslanectvá.
Americké veľvyslanectvo v Bagdade sa k udalosti bezprostredne nevyjadrilo. Informácie o prípadných obetiach ani presnom rozsahu škôd neboli známe.
USA označujú viaceré iracké ozbrojené skupiny podporované Teheránom za teroristické organizácie. Tieto skupiny sú zároveň združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa hlási ku každodenným útokom dronmi a raketami na americké základne v Iraku a v širšom regióne.
