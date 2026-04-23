Americká vláda zmenila klasifikáciu medicínskej marihuany
Marihuanu federálna vláda nezlegalizovala, iba preklasifikovala na drogu so stredným až nízkym potenciálom fyzickej a psychickej závislosti.
Autor TASR
Washington 23. apríla (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok v rámci federálnej legislatívy preklasifikovala marihuanu na menej nebezpečnú drogu. Stala sa tým prístupnejšia pre Američanov, ktorý ju užívajú na medicínske účely. Ide o marihuanu distribuovanú na základe štátnej licencie alebo schválenej Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a AP.
Marihuanu federálna vláda nezlegalizovala, iba preklasifikovala na drogu so stredným až nízkym potenciálom fyzickej a psychickej závislosti. Doteraz spadala do Kategórie I spolu s LSD alebo heroínom. Rozhodnutím vlády sa presunie do Kategórie III, kde je napríklad kodeín alebo testosterón. Tieto drogy sú klasifikované ako látky s medicínskym využitím a podliehajú menej prísnym obmedzeniam. Zmena klasifikácie odstráni dlhodobé prekážky, ktoré výskumníkom sťažovali štúdium konope.
„Preklasifikovanie umožní výskum bezpečnosti a účinnosti tejto látky, čo v konečnom dôsledku prinesie pacientom lepšiu starostlivosť a lekárom spoľahlivejšie informácie,“ uviedol na sieti X minister spravodlivosti Todd Blanche. Rozhodnutie poskytuje aj výrazné daňové úľavy dodávateľom licencovanej medicínskej marihuany.
Podľa televízie CNBC ide zásadný obrat v postoji federálnej vlády v tejto veci a signalizuje rastúcu ochotu Washingtonu prehodnotiť spôsob, akým sa táto droga v USA klasifikuje a skúma.
Hoci je na federálnej úrovni naďalej nezákonná, väčšina amerických štátov už legalizovala medicínske alebo rekreačné užívanie marihuany. Legálne sa dá v obchodoch kúpiť v 24 amerických štátoch a vo Washingtone D. C. Až 40 štátov má legislatívne mechanizmy pre medicínske využitie marihuany a ďalších osem štátov povoľuje výrobky z konope s nízkym obsahom THC alebo CBD olej na medicínske účely. Iba štáty Idaho a Kansas úplne zakazujú užívanie výrobkov z konope.
