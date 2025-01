Američan prekonal 52 Guinessových svetových rekordov

Boise 15. januára (TASR) – Američan David Rush z amerického štátu Idaho ohlásil, že počas 52 týždňov roka 2024 opäť prekonal 52 Guinessových svetových rekordov. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Je to už druhý raz, čo sa Rushovi tento kúsok podaril, prvý raz to dokázal v roku 2021, pripomína UPI. Tentoraz však zároveň dokázal splniť aj svoj cieľ byť zároveň držiteľom najväčšieho počtu Guinessových svetových rekordov.



Rush podľa UPI rekordný rok odštartoval ziskom rekordu za najväčší počet pingpongových loptičiek zachytených počas 30 sekúnd do peny na holenie nanesenej na hlave – podarilo sa mu ich chytiť 14.



Najnáročnejší a "najbolestivejší" rekord bolo podľa jeho slov čo najrýchlejšie vypitie jedného litra limetkovej šťavy cez slamku. Podarilo sa mu to za 13 sekúnd.



"Áno, vracal som," priznáva rekordman.



Najväčšiu satisfakciu mu priniesol zisk rekordu za predvedenie najväčšieho počtu trikov počas žonglovania s tromi loptičkami. Rush ich podľa UPI do jednej minúty vtesnal 49. Nečakane náročné bolo údajne dofúknuť na jeden nádych kartu na čo najväčšiu vzdialenosť – Rushovi sa to podarilo na 10,18 metra.



Naopak najjednoduchšie bolo údajne prekonať rekord v počte nafúknutých balónov prasknutých boxerskými rukavicami počas jednej minúty. Pôvodný rekord bol 72, Rush mu však dal K. O. prasknutím až 327 balónov, dodáva UPI.