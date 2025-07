Američan, ktorý plánoval vraždy agentov FBI, dostal doživotný trest

Washington 3. júla (TASR) - Doživotný trest odňatia slobody uložil v stredu americký súd 36-ročnému Edwardovi Kelleymu, ktorý plánoval zabiť agentov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), preverujúcich jeho zapojenie do útoku na Kapitol z roku 2021. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kelleyho ešte v novembri súdna porota usvedčila zo sprisahania s cieľom zavraždiť federálnych zamestnancov i z ďalších trestných činov. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti plánoval tento Američan zaútočiť na kanceláriu FBI v meste Knoxville v štáte Tennessee pomocou bômb, ktoré mal v aute, a zápalných zariadení pripevnených na drony, a tiež zavraždiť zamestnancov FBI v ich domoch alebo či na verejnosti.



Rezort spravodlivosti v stredu taktiež uviedol, že Kelley si vypracoval zoznam príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorých chcel zabiť a spolu s videami obsahujúcimi ich zábery ich poslal svojmu komplicovi a spoluobvinenému - Austinovi Carterovi. Ten sa v januári 2024 k obvineniu zo sprisahania priznal, pričom rozsudok by mal v jeho prípade padnúť 4. augusta.



Kelley je jedným z vyše 1500 ľudí, ktorým prezident Donald Trump udelil po svojom januárovom návrate do Bieleho domu milosť v súvislosti s ich účasťou na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Kelley patril medzi prvých výtržníkov-priaznivcov Trumpa, ktorí vtrhli do budovy Kapitolu, pričom bol odsúdený za útok na tamojších policajtov, ničenie vládneho majetku a ďalšie obvinenia. Na tieto činy sa však vzťahovala Trumpova neskoršia milosť.



Kelleyho právny zástupca tvrdil, že milosť by sa mala vzťahovať aj na obvinenia v prípade plánovania vraždy agentov FBI, prokurátori to však odmietali. „Konanie obžalovaného v tomto prípade časovo ani miestom nesúviselo s udalosťami, ku ktorým došlo v Kapitole či v jeho blízkosti,“ tvrdili v súdnom spise. Dodali, že vraždy Kelley plánoval koncom roka 2022 v štáte Tennessee.