Američan, ktorý prebehol z Južnej do Severnej Kórey, je vojak

Soul 18. júla (TASR) - Američan, ktorého zrejme zadržali po tom, ako prešiel z Južnej do Severnej Kórey, je údajne vojakom. Agentúre AP to pod podmienkou zachovania anonymity v utorok potvrdili štyria americkí predstavitelia oboznámení so situáciou, uvádza TASR.



Bezprostredne neboli známe nijaké informácie o tom, ako alebo prečo prešiel tento americký vojak cez demilitarizovanú zónu do KĽDR. Nevie sa ani to, či bol v tom čase v službe.



Američan prešiel z Južnej do Severnej Kórey počas exkurzie v pohraničnej dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne. Informovalo o tom v utorok velenie síl OSN vedených Spojenými štátmi, ktoré sa na Kórejskom polostrove snažia zaisťovať bezpečnosť. Velenie sa domnieva, že Američan je teraz vo väzbe v KĽDR. Dodalo, že spolupracuje so severokórejskou stranou v snahe incident vyriešiť.



Severokórejské štátne médiá dosiaľ o incidente neinformovali.



Prípady, kedy by Američania alebo Juhokórejčania prešli do Severnej Kórey, sú veľmi zriedkavé a situácia je skôr opačná. Ako pripomína AP, od konca kórejskej vojny (1950 – 1953) utieklo do Južnej Kórey viac ako 30.000 Severokórejčanov, aby sa vyhli politickému útlaku a ekonomickým ťažkostiam vo svojej vlasti.