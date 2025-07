Američan, ktorý vykonával špionáž pre Rusko, získal ruské občianstvo

Moskva 15. júla (TASR) - Američan Daniel Martindale, ktorý špehoval ukrajinských vojakov, aby tak pomohol ruskej strane pri invázii, získal ruské občianstvo. Oznámil to v utorok proruský predstaviteľ okupovanej oblasti na Ukrajine, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa správ ruských štátnych médií strávil Martindale na Ukrajine po vypuknutí invázie zhruba dva roky, pričom ruským tajným službám poskytoval súradnice tamojších vojenských zariadení.



„Dekrétom nášho prezidenta Vladimira Putina bol Danielovi Martindaleovi udelený pas občana Ruskej federácie,“ uviedol na Telegrame Moskvou dosadený gubernátor okupovanej časti ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin. Martindale podľa jeho slov Rusom „svojou lojalitou a činmi už dávno dokázal, že je jedným“ z Rusov.



„Strávil viac ako dva roky na území pod kontrolou nepriateľa. A on nielenže prežil - ale aj pomáhal. Pomáhal našim chlapcom, odovzdával dôležité informácie našim špeciálnym silám, riskoval svoj život,“ dodal Pušilin.



Podľa správ ruských štátnych médií i videa, ktoré zverejnil aj Pušilin, udelili Martindaleovi ruský pas predstavitelia ministerstva vnútra na ceremónii v Moskve.



Martindale sa na nej poďakoval Rusku za to, že ho prijalo a získanie ruského občianstva nazval vytúženým snom. „Rusko je nielen mojím domovom, ale aj mojou rodinou,“ povedal po rusky.



Po dvoch rokoch špionáže pre Moskvu ho z Ukrajiny evakuovali ruské sily v rámci „zložitej operácie“. Moskva sa totiž, ako priblížil Pušilin, začala obávať, že ak na Ukrajine zostane ešte dlhšie, ohrozí tým svoj život. V novembri 2024 ruské médiá informovali, že Martindalea ruské bezpečnostné zložky odviedli do Ruska a požiadal tam o občianstvo.