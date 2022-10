Američan poškodil vo Vatikánskych múzeách dve staroveké sochy

Vatikán 6. októbra (TASR) - Návštevník Vatikánskych múzeí zhodil na zem dve sochy z obdobia starovekého Ríma. Údajne preto, lebo sa chcel porozprávať s pápežom Františkom, informovala vo štvrtok miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry ANSA a denníka The Guardian.



Incident sa odohral ešte v stredu. Približne 50-ročný Američan egyptského pôvodu, ktorý sa údajne "správal zvláštne", zhodil v muzeálnej sále Chiaramonti z podstavcov dve busty. V tejto časti Vatikánskych múzeí sa nachádza viac ako 1000 artefaktov, ktoré predstavujú z najvýznamnejších zbierok starorímskych búst.



Busty, ktoré muž zhodil, sa pri páde na dlažbu mierne poškodili a podľa anonymného zdroja z múzeí ich previezli do reštaurátorskej dielne na opravu.



Páchateľa, ktorý sa chcel údajne porozprávať s pápežom Františkom, hneď po incidente zadržala vatikánska polícia a odviedla ho na výsluch. Vyšetrovanie udalosti stále pokračuje, uviedla ANSA.



The Guardian pripomína, že najznámejší útok na vatikánske umelecké diela sa odohral v roku 1972, keď páchateľ maďarskej národnosti preskočil bočný oltár v Bazilike svätého Petra a ťažkým kladivom začal udierať po soche Pieta od Michelangela Buonarottiho, pričom Panne Márii odrazil ľavú ruku, časť nosa a závoja. Sochu následne umiestnili za bezpečnostné sklo.



Vatikánske múzeá navštevovalo pred vypuknutím pandémie koronavírusu šesť miliónov turistov ročne. Počas pandémie boli múzeá zatvorené, no po zlepšení epidemiologickej situácie ich znovu otvorili pre návštevníkov.