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ŠÍRIACA SA EBOLA: Američan pracujúci v Kongu mal pozitívny test

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Zdravotník pripravuje vzorku krvi pacienta na vyšetrenie vo Všeobecnej nemocnici v Bunii v Kongu vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Začiatkom tohto týždňa Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) uviedlo, že epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii.

Autor TASR
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Kinshasa 11. júla (TASR) - Americký občan pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike (KDR) mal pozitívny test na vírus ebola, uviedlo v piatok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

CDC uviedlo, že spolupracuje so zamestnávateľom tejto osoby, americkými úradmi, orgánmi verejného zdravotníctva a konžskými partnermi s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a identifikovať osoby, ktoré s ňou prišli do úzkeho kontaktu. Žiadne bližšie podrobnosti však neposkytlo.

Začiatkom tohto týždňa Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) uviedlo, že epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii, pričom v súčasnosti je v krajine potvrdených 1830 prípadov nákazy, z toho 648 sa skončilo smrťou. Prípady boli potvrdené aj v susednej Ugande.

Už v prvom týždni epidémie bol na ebolu pozitívne testovaný americký lekár pracujúci v KDR, ktorého následne previezli do Nemecka na liečbu.

Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa pôvodne uviedli, že Spojené štáty plánujú posielať Američanov, ktorí sa v zahraničí vystavili vírusu, do nového karanténneho zariadenia v Keni namiesto toho, aby ich dopravili domov. Projekt bol však pozastavený na základe príkazu kenského súdu.

Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj spomínanú Ugandu.

Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
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