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ŠÍRIACA SA EBOLA: Američan pracujúci v Kongu mal pozitívny test
Začiatkom tohto týždňa Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) uviedlo, že epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii.
Autor TASR
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Kinshasa 11. júla (TASR) - Americký občan pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike (KDR) mal pozitívny test na vírus ebola, uviedlo v piatok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
CDC uviedlo, že spolupracuje so zamestnávateľom tejto osoby, americkými úradmi, orgánmi verejného zdravotníctva a konžskými partnermi s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a identifikovať osoby, ktoré s ňou prišli do úzkeho kontaktu. Žiadne bližšie podrobnosti však neposkytlo.
Začiatkom tohto týždňa Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) uviedlo, že epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii, pričom v súčasnosti je v krajine potvrdených 1830 prípadov nákazy, z toho 648 sa skončilo smrťou. Prípady boli potvrdené aj v susednej Ugande.
Už v prvom týždni epidémie bol na ebolu pozitívne testovaný americký lekár pracujúci v KDR, ktorého následne previezli do Nemecka na liečbu.
Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa pôvodne uviedli, že Spojené štáty plánujú posielať Američanov, ktorí sa v zahraničí vystavili vírusu, do nového karanténneho zariadenia v Keni namiesto toho, aby ich dopravili domov. Projekt bol však pozastavený na základe príkazu kenského súdu.
Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj spomínanú Ugandu.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
CDC uviedlo, že spolupracuje so zamestnávateľom tejto osoby, americkými úradmi, orgánmi verejného zdravotníctva a konžskými partnermi s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a identifikovať osoby, ktoré s ňou prišli do úzkeho kontaktu. Žiadne bližšie podrobnosti však neposkytlo.
Začiatkom tohto týždňa Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) uviedlo, že epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii, pričom v súčasnosti je v krajine potvrdených 1830 prípadov nákazy, z toho 648 sa skončilo smrťou. Prípady boli potvrdené aj v susednej Ugande.
Už v prvom týždni epidémie bol na ebolu pozitívne testovaný americký lekár pracujúci v KDR, ktorého následne previezli do Nemecka na liečbu.
Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa pôvodne uviedli, že Spojené štáty plánujú posielať Američanov, ktorí sa v zahraničí vystavili vírusu, do nového karanténneho zariadenia v Keni namiesto toho, aby ich dopravili domov. Projekt bol však pozastavený na základe príkazu kenského súdu.
Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj spomínanú Ugandu.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.