Američan sa v Rusku priznal, že na Ukrajine bojoval ako žoldnier

Moskva 30. septembra (TASR) - Američan Stephen Hubbard sa v pondelok na moskovskom súde priznal k obvineniu, že bojoval na Ukrajine ako žoldnier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú tlačovú agentúru RIA Novosti.



V piatok sudca na pojednávaní súhlasil so žiadosťou prokurátora a na sedemdesiatdvaročného Američana uvalil útekovú väzbu na šesť mesiacov do 26. marca 2025.



Žoldnierom bojujúcim v ozbrojenom konflikte hrozí podľa ruských zákonov až 15 rokov vo väzení.



Hubbard podľa prokuratúry podpísal zmluvu s ukrajinskou jednotkou územnej obrany v meste Izjum na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Američanovi bola údajne ponúknutá mesačná mzda 1000 dolárov (893 eur) a bol mu poskytnutý výcvik, munícia a zbrane.



Dôchodca sa na Ukrajinu prisťahoval z amerického štátu Michigan v roku 2014. Ruskí vojaci ho zadržali 2. apríla tohto roku. Podľa jeho sestry pracoval desaťročia ako učiteľ angličtiny v zahraničí. Zároveň poprela, že by bol žoldnierom a tiež, že nemal záujem bojovať v žiadnej vojne.



Hubbard je podľa Reuters jedným z najmenej desiatich Američanov, ktorí sú v súčasnosti vo väzení v Rusku.