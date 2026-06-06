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Američana, ktorý sa nakazil ebolou, prepustili z nemocnice
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že v rámci epidémie eboly, ktorá sa šíri v štátoch strednej Afriky, bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy.
Autor TASR
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Berlín 6. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Charité v Berlíne prepustila amerického občana, ktorý sa v Konžskej demokratickej republike (KDR) nakazil vírusom ebola. Po 17 dňoch antivírusovej liečby sa ho z tejto často smrteľnej infekcie podarilo vyliečiť, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.
Nemocnica Charité v Berlíne uviedla, že muž, ktorý v KDR pracoval ako chirurg pre kresťanskú misijnú organizáciu, ako aj piati členovia jeho rodiny, ktorí boli v karanténe, sú v „dobrom zdravotnom stave“ a dostali povolenie opustiť nemocnicu.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že v rámci epidémie eboly, ktorá sa šíri v štátoch strednej Afriky, bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy.
WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami. Spolu to oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí.
Správa o tom bola zverejnená po upozornení, že epidémia, ktorú WHO vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly.
Nemocnica Charité v Berlíne uviedla, že muž, ktorý v KDR pracoval ako chirurg pre kresťanskú misijnú organizáciu, ako aj piati členovia jeho rodiny, ktorí boli v karanténe, sú v „dobrom zdravotnom stave“ a dostali povolenie opustiť nemocnicu.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že v rámci epidémie eboly, ktorá sa šíri v štátoch strednej Afriky, bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy.
WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami. Spolu to oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí.
Správa o tom bola zverejnená po upozornení, že epidémia, ktorú WHO vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly.