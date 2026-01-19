< sekcia Zahraničie
Američana odsúdili v Rusku za nelegálnu držbu zbrane na 5 rokov
Muž tvrdil, že nevedel o zákaze držby zbraní na palube, keď zakotvil v Soči.
Autor TASR
Moskva 19. januára (TASR) - Ruské úrady odsúdili amerického občana na päť rokov väzenia za nelegálny prevoz pušky, ktorú našli na jeho jachte vlani v júli v prístavnom meste Soči. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.
„Americký občan bol uznaný vinným z nelegálnej prepravy a presunu strelných zbraní,“ uviedla tlačová agentúra regionálnych súdov vo vyhlásení. Muža identifikovala ako Charlesa Waynea Zimmermana s tým, že „priznal svoju vinu v plnom rozsahu“ a dostal trest odňatia slobody na päť rokov. Presný dátum vynesenia rozsudku nie je známy, podľa agentúry jeho odvolanie už súd zamietol. Ide o prvú zmienku o prípade v ruských médiách, ktoré zvyčajne podrobne sledujú súdne pojednávania s cudzincami.
Američan podľa súdu na internete spoznal ruskú ženu a počas plavby cez Atlantický oceán a Stredozemné more sa ju napokon rozhodol navštíviť. Muž tvrdil, že nevedel o zákaze držby zbraní na palube, keď zakotvil v Soči.
V septembri 2024 začala americká pobrežná stráž pátrať po nezvestnom 57-ročnom Charleovi Zimmermanovi, ktorý sa vydal na plavbu z Fort Macon v Severnej Karolíne do Nového Zélandu. „Zimmerman sa naposledy ozval 23. júla (2024). Svojmu príbuznému povedal, že na svojej plachetnici smeruje do Stredozemného mora,“ uviedla pobrežná stráž na platforme Facebook.
Washington obviňuje Moskvu zo zadržiavania amerických občanov, ktorých neskôr vymieňa za údajných ruských špiónov odhalených v zahraničí, píše AFP.
