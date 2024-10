Američana Reeda odsúdili v Rusku v neprítomnosti na 14 rokov väzenia

Moskva 9. októbra (TASR) - Rusko v stredu v neprítomnosti odsúdilo na 14 rokov a šesť mesiacov väzenia bývalého amerického vojaka Trevora Reeda, ktorý bojoval na Ukrajine po tom, čo strávil dva roky v ruskom väzení a následne bol prepustený v rámci výmeny väzňov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Reed "25. júla 2023 dobrovoľne vstúpil do ukrajinskej armády ako žoldnier," uviedol vo vyhlásení ruský vyšetrovací výbor. Dodal, že sa "priamo zúčastňoval na strane ukrajinských bezpečnostných síl na bojových operáciách" proti ruským jednotkám v Doneckej oblasti na Ukrajine. Reeda zároveň zaradili na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.



Američan v roku 2019 pricestoval do Ruska spolu so svojou ruskou priateľkou. Zadržali ho pre napadnutie dvoch policajtov a odsúdili na deväť rokov väzenia. Spojené štáty v tom čase označili jeho súdny proces za "divadlo absurdity," píše Reuters. Reeda prepustili v apríli 2022 po tom, čo Biely dom dohodol jeho výmenu za ruského pilota Konstantina Jarošenka, ktorý bol v roku 2010 v USA odsúdený za pašovanie drog na 20 rokov väzenia.



V júli 2023 americké ministerstvo obrany oznámilo, že Reed utrpel zranenia počas boja na Ukrajine a bol prevezený do Nemecka, kde mu poskytli zdravotnú starostlivosť.



AP uviedla, že nie je jasné, kde sa Reed v čase vynesenia rozsudku nachádzal.



Vo väzení v Rusku sa v súčasnosti nachádza okolo desať amerických občanov. Ruský súd v pondelok odsúdil 72-ročného Stephena Hubbarda na takmer sedem rokov väzenia, pretože údajne bojoval na Ukrajine ako žoldnier. V rovnaký deň bol na sedem rokov a jeden mesiac väzenia za násilie proti väzenskému personálu odsúdený aj ďalší Američan, Robert Gilman.