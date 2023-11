Američana Whelana vo väzení v Rusku napadli, tvrdí to jeho rodina

Moskva 28. novembra (TASR) - Bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, ktorého pred rokmi odsúdili v Rusku za údajnú špionáž, napadol v tamojšom väzení spoluväzeň. Oznámili to v utorok jeho príbuzní, ktorí sa obávajú, že Whelan sa terčom útoku stal z dôvodu svojej národnosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Whelana (53) v utorok popoludní "udrel do tváre" nový spoluväzeň, pričom mu rozbil okuliare, uviedol jeho brat David Whelan. K incidentu podľa jeho slov došlo v dielni na výrobu odevov v trestaneckej kolónii v Mordviansku na západe Ruska, kde si jeho brat odpykáva 16-ročný väzenský trest.



Dozorcovia do tejto časti väznice nevstupujú a Whelanovi nakoniec prišli na pomoc iní väzni. "Paul sa stal terčom, pretože je Američan, pričom protiamerické nálady nie sú medzi ostatnými väzňami ničím výnimočným," dodal David Whelan s tým, že jeho brat sa domnieva, že vedenie väznice berie incident vážne.



Whelana zatkla ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Agenti FSB uňho podľa medializovaných správ našli USB kľúč s utajenými informáciami.



Whelan od začiatku všetky obvinenia odmietal. Tvrdil, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Podľa obhajoby si myslel, že USB kľúč obsahuje fotografie z dovolenky. V čase zadržania pritom pracoval ako bezpečnostný zamestnanec v americkej firme na výrobu autodielov.



Moskovský súd však jeho argumentáciu odmietol a Whelana 15. júna 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia v nápravnom zariadení s vysokým stupňom stráženia. Trest si odpykáva trestaneckej kolónii IK-17 v Mordviansku.



USA považujú jeho väznenie za neoprávnené. Washington s Moskvou sa pritom vzájomne obviňujú zo zadržiavania viacerých svojich občanov z politických dôvodov a dlhodobo rokujú o ich výmenách, ktoré sa v ostatných rokoch aj viackrát zrealizovali.



AFP pripomína, že v Rusku je aktuálne zadržiavaný aj americký novinár Evan Gershkovich, ktorý čelí obvineniam zo špionážw, pričom v utorok mu moskovský súd predĺžil väzbu do 30. januára.