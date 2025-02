Američana zadržaného v Rusku pre drogy prepustili

Moskva/Washington 17. februára (TASR) - Američan, ktorého ruskí colníci zadržali pre údajné pašovanie drog, bol v pondelok prepustený, informoval Kremeľ. K rozhodnutiu prišlo krátko pred plánovaným rokovaním Moskvy a Washingtonu v Saudskej Arábii o zlepšovaní vzťahov a riešení konfliktu na Ukrajine. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a denníka The Moscow Times.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok novinárom oznámil, že amerického občana Kaloba Wayna Byersa (28) ruské úrady prepustili. "Keďže v utorok sa bude rokovať o obnovení vzťahov (s USA), tieto udalosti možno vnímať v tomto kontexte," uviedol Peskov.



Byersa ruskí colníci zadržali na letisku Vnukovo po prílete z Istanbulu, pretože v jeho batožine údajne našli gumené cukríky s prímesou derivátu kanabisu. Muž podľa agentúry TASS tvrdil, že mu sladkosti predpísal lekár v Spojených štátoch.



Denník The Moscow Times informoval, že ich užíval v rámci liečby záchvatov. Jeho matka na Facebooku oznámila, že Byers v súčasnosti na americkom veľvyslanectve v Moskve čaká na let domov. Ozrejmila tiež, že do Ruska údajne cestoval s cieľom dokončiť formálne záležitosti svadby s jeho ruskou snúbenicou Naidou Mambetovou. Neuviedla, či ruské úrady zadržiavali aj ju.



Utorkové stretnutie v Saudskej Arábii medzi Spojenými štátmi a Ruskom potvrdilo viacero vládnych predstaviteľov. Cieľom je prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska.