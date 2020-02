Američania a Nemci údajne desaťročia špehovali iné štáty

Washington/Viedeň 11. februára (TASR) - Spravodajské služby niekdajšieho Západného Nemecka a Spojených štátov údajne sledovali celé desaťročia šifrovanú komunikáciu iných štátov, pričom spoločne využívali firmu so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá predávala týmto štátom šifrovacie zariadenia. Informovali o tom v utorok denník Washington Post a nemecká televízna stanica ZDF, ktorých údaje prevzala tlačová agentúra DPA.



Médiá sa odvolávajú na interné dokumenty nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) a americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) ako bývalých spoluvlastníkov švajčiarskej firmy Crypto AG. Tá predávala svoje výrobky do vyše 120 krajín sveta a pod kontrolou Berlína s Washingtonom sa údajne ocitla ešte v 70. rokoch 20. storočia.



Nemecká BND sa podľa zverejnených správ začiatkom 90. rokov stiahla, americká CIA však v tejto činnosti pokračovala až do roku 2018. Firma Crypto AG bola v tomto roku zlikvidovaná, pričom totožnosť akcionárov zostala chránená na základe zákonov Lichtenštajnska.



Podľa zverejnených správ prístup k vnútornej komunikácii vlád na Blízkom východe, v Latinskej Amerike a v iných častiach sveta pomohol spravodajským službám získať obraz o udalostiach, akými bola rukojemnícka kríza v Iráne z roku 1979 alebo bombový útok v berlínskom diskoklube z roku 1986, ktorý bol pripísaný Líbyi. BND a CIA sa zároveň delili o zisky v miliónoch dolároch, vytvárané predajom produktov spoločnosti Crypto AG, poznamenal Washington Post.



Sovietsky zväz ani Čína šifrovacie zariadenia od firmy Crypto nenakupovali, čím boli tieto súperiace komunistické veľmoci z veľkej časti uchránené od jej špionážnych aktivít.



Švajčiarske ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie, podľa ktorého vláda v Berne rozhodla o začatí vyšetrovania tejto záležitosti. Upozornilo, že predmetné udalosti sa začali diať už "okolo roku 1945 a bude zložité ich rekonštruovať". Správa z vyšetrovania má byť napriek tomu uzavretá do konca tohto roka.