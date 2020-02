Američania majú strach z piva značky Corona

Atlanta 28. februára (TASR) - Takmer 40 percent Američanov by si v dôsledku epidémie nového koronavírusu, ktorý sa z Číny rozšíril do desiatok krajín, nekúpili pivo značky Corona. Informovala o tom v piatok na svojej stránke spravodajská televízia CNN.



Z prieskumu agentúry 5W Public Relations vyplýva, že v dôsledku epidémie koronavírusu by si pivo značky Corona "za žiadnych okolností" nekúpilo 38 percent Američanov. Ďalších 14 percent opýtaných by si pivo tejto značky neobjednalo na verejnosti.



Telefonický prieskum uskutočnila agentúra na vzorke 737 milovníkov piva.



Z ďalšieho prieskumu agentúry YouGov, vyplýva, že v dôsledku epidémie klesol dopyt po pive Corona na dvojročné minimum.



V Spojených štátoch v súčasnosti evidujú 15 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, z toho deväť v štáte Kalifornia, dva v Illinois a po jednom v štátoch Massachusetts, Washington, Arizona a Wisconsin. V Illinois a v Kalifornii bol zaznamenaný prenos vírusu z človeka na človeka.



Do USA priviezli aj 43 ľudí, ktorí sa nakazili na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá bola v karanténe v prístave japonského mesta Jokohama, a troch občanov infikovaných v Číne.