Američania nečakane uzavreli vzdušný priestor nad dvoma letiskami
Autor TASR
El Paso 11. februára (TASR) — Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v stredu na svojej stránke oznámil, že z „osobitných bezpečnostných dôvodov“ uzatvoril vzdušný priestor v okolí medzinárodného letiska v meste El Paso v štáte Texas na desať dní a zrušil všetky štarty a pristátia. Ďalšie podrobnosti neuviedol. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP a televíziu NBC News.
Dočasné obmedzenie letov na desať dní FAA od utorka zaviedol aj na letisku v meste Santa Teresa v štáte Nové Mexiko, asi 24 kilometrov severozápadne od letiska v El Pase.
Letisko v El Pase v príspevku na Instagrame uviedlo, že obmedzenie začalo platiť v utorok o 23.30 h miestneho času (v stredu o 07.30 h SEČ) a skončí sa 21. februára v rovnakom čase. Týka sa všetkých letov. Cestujúcim odporučilo, aby kontaktovali svoje letecké spoločnosti, ak chcú získať aktuálne informácie o letoch.
V usmernení FAA pre pilotov známom pod skratkou NOTAM (Notice to Airmen, resp. Notice to Air Missions) sa konštatuje, že vzdušný priestor nad oboma lokalitami bol klasifikovaný ako priestor národnej obrany. Voči lietadlám v ňom by v krajnom prípade mohla byť použitá smrtonosná sila, ak by predstavovali bezpečnostnú hrozbu.
Letisko v El Pase za prvých 11 mesiacov roku 2025 vybavilo 3,49 milióna cestujúcich. Využívajú ho najväčšie americké spoločnosti ako Southwest, Delta, United a American. Ako posledný tam pred uzavretím vzdušného priestoru pristál o 22.57 h miestneho času let American Airlines z Chicaga.
Uzatvorenie letiska pravdepodobne spôsobí značné problémy. Je to šieste najväčšie mesto Texasu a 23. v USA. Na protiľahlom brehu hraničnej rieky Rio Grande leží mexické mesto Ciudad Juárez a v celej aglomerácii žije viac ako 2,5 milióna obyvateľov.
