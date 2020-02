Američania označili na súde Assangea za obyčajného kriminálnika

Londýn 24. februára (TASR) - Zástupcovia americkej vlády na pojednávaní s Julianom Assangeom v Londýne v pondelok uviedli, že zakladateľ organizácie WikiLeaks je podľa nich "obyčajný" kriminálnik, nie bojovník za slobodu prejavu. Informovala o tom agentúra AP.



V Londýne sa začalo súdne pojednávanie s Assangeom vo veci jeho vydania do Spojených štátov. V USA voči nemu vzniesli 18 obvinení, väčšinou na základe zákona o špionáži. Spojené štáty požadujú jeho vydanie v súvislosti so zverejnením státisícov tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. V prípade dokázania viny mu hrozí trest v maximálnej výške až 175 rokov.



Právnik James Lewis, ktorý reprezentuje americkú vládu, vyhlásil, že skutok je jedným z najväčších únikov "utajovaných informácií v histórii Spojených štátov".



Aktivity Wikileaks podľa Lewisa vážne ohrozili zdroje amerických tajných služieb a iných ľudí, ktorí sa v dokumentoch spomínajú.



"Nie je úlohou britských súdov rozhodnúť, či je Assange vinný alebo nie. Tento súd je iba o jeho vydaní. O vine sa rozhodne v Spojených štátoch," povedal Lewis.



Assangea na pojednávanie priviezli z väzenia Belmarsh, kde strávil posledných desať mesiacov po tom, ako ho zatkli na ekvádorskom veľvyslanectve, kde žil takmer sedem rokov v exile mimo dosahu britských úradov.



Assange tvrdí, že pri publikovaní informácií konal ako novinár. Odvoláva sa pritom na prvý dodatok americkej ústavy, ktorý mu zaručuje slobodu prejavu.



Lewis argumentuje, že "novinárčina neospravedlňuje kriminálne aktivity ani nepovoľuje porušovanie zákonov".



Novinárske a ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International a Reportérov bez hraníc upozorňujú, že obvinenia proti Assangeovi zavádzajú "desivý" precedens pre slobodu tlače a médií.



Pred budovou súdu sa v pondelok zhromaždili Assangeovi prívrženci. Protest na jeho podporu sa v centre Londýna konal už v sobotu. Na jeho stranu sa postavili stovky ľudí vrátane mnohých politikov, hudobníkov a ďalších celebrít.



Koniec procesu s Assangeom je podľa AP stále v nedohľadne. Po týždni úvodných rečí je do mája naplánovaná prestávka. Po nej by obe strany mali predložiť dôkazy. Konečné rozhodnutie môže prísť až o niekoľko mesiacov neskôr. Je pravdepodobné, že porazená strana sa voči rozsudku odvolá.



V prípade, že súd vydanie schváli, konečné slovo bude mať britská vláda.