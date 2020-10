Američania prekonali rekord v počte nakúpených strelných zbraní

Washington 30. októbra (TASR) - Američania v roku 2020 zatiaľ kúpili takmer 17 miliónov kusov strelných zbraní, čo je už teraz viac, ako za ktorýkoľvek iný rok. Uviedol to v piatok britský denník The Guardian s odvolaním sa na odhady analytickej firmy Small Arms Analytics.



Predaj zbraní v Spojených štátoch zaznamenal v tomto roku prvý výraznejší nárast počas jari, čo spôsobili najmä obavy z koronavírusovej pandémie. Ešte väčší nárast však prišiel v lete počas masových protestov proti policajnej brutalite a rasizmu, ktoré vyvolala smrť 46-ročného Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zákroku.



"Do augusta sme prekročili celkový počet predaných zbraní za minulý rok. V septembri sa dosiahlo historické maximum za posledných 20 rokov, z ktorých máme záznamy," uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Small Arms Analytics Jurgen Brauer.



Predchádzajúci rekord v odhadovanom počte predaných strelných zbraní za jediný rok bol 16,6 milióna kusov v roku 2016, keď Hillary Clintonová kandidovala v prezidentských voľbách proti Donaldovi Trumpovi a podporovala sprísnenie kontroly ich predaja.



Podľa Bauera Američania kupovali tento rok najmä krátke zbrane, hoci nárast zaznamenal aj predaj pušiek a iných dlhých zbraní.



Výskumníci z Kalifornskej univerzity v meste Davis odhadujú, že nárast nákupu zbraní v prvých troch mesiacoch koronavírusovej pandémie bol spojený s takmer osempercentným nárastom násilia súvisiaceho s ich použitím. To malo podľa nich za následok, že od marca do mája v USA zaznamenali ďalších 776 zranení spôsobených pri streľbe. Okrem toho zistili, že štáty USA, ktoré mali pred pandémiou nižšiu úroveň násilnej trestnej činnosti, zaznamenali výraznejšiu súvislosť medzi zvýšeným záujmom o nákup zbraní a nárastom násilia.



Na tento trend reagovala tento týždeň aj spoločnosť Walmart. Tá s odvolaním sa na súčasné nepokoje odstránila z výkladov predajní zbrane a strelivo. Podľa spoločnosti ide o prevenciu pre prípad, že by došlo k rabovaniu obchodov.