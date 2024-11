Američania si okrem prezidenta volia aj Kongres

Washington 5. novembra (TASR) - Hoci sa väčšina pozornosti počas utorkových volieb v USA sústreďuje na prezidentský súboj, Američania si zároveň volia aj novú Snemovňu reprezentantov a tretinu Senátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dolná komora Kongresu USA - Snemovňa reprezentantov - má 435 členov. V súčasnosti ju ovláda Republikánska strana s 220 zástupcami. Demokrati tam majú 212 mandátov a tri zvyšné miesta sú neobsadené. V hornej komore - Senáte - majú demokrati 47 kresiel, ale štyria nezávislí senátori sú s nimi spriaznení, takže spolu majú tesnú väčšinu 51 zo 100 hlasov.



Prieskumy verejnej mienky, podobne ako v prípade voľby prezidenta, naznačujú mimoriadne tesný súboj aj v Kongrese. Podľa nich by sa mohlo rozloženie síl v oboch komorách zmeniť v prospech druhej strany, no podľa DPA to tak isté nie je. Ak by však odhady z prieskumov naplnili, prvý raz v histórii USA by sa moc v zákonodarných orgánoch preklopila súčasne - snemovňa by pripadla demokratom a Senát republikánom.



Snemovňa reprezentantov je dôležitá aj z medzinárodného hľadiska, pretože v nej vznikajú všetky návrhy zákonov, ktoré sa týkajú financovania a rozpočtovej politiky. Ak chce prezident USA prideliť finančné prostriedky na zahraničnú pomoc, napríklad pre Ukrajinu alebo Izrael, snemovňa musí najprv schváliť príslušný návrh zákona.



Snemovňa má taktiež kľúčové postavenie v oblasti vyšetrovania a dohľadu. V tejto komore sa začína proces ústavnej obžaloby, ako to bolo v dvoch prípadoch proti exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa ako republikánsky kandidát stretol v ostro sledovanom súboji o Biely dom s demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Žaloby musí následne schváliť aj Senát.



V Senáte USA má v zahraničných záležitostiach kľúčovú pozíciu vplyvný výbor pre zahraničné vzťahy. Ten zodpovedá za schvaľovanie a dohľad nad programami zahraničnej pomoci a predajom zbraní do zahraničia, ale podieľa sa napríklad aj na uzatváraní alebo zamietnutí zahraničných zmlúv, doplnila DPA.