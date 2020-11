Američania: Spoločnosť je rozdelená viac než v roku 2016

Washington/Bratislava 3. novembra (TASR) – Pred tohtoročnými americkými prezidentskými voľbami panuje v značne rozdelenej spoločnosti napätejšia atmosféra než v roku 2016, a to aj v dôsledku koronavírusovej pandémie. Zhodli sa na tom voliči z rôznych amerických štátov, ktorí pre TASR uviedli svoje názory na aktuálnu situáciu.



Charles, žijúci v Missouri, opísal politickú atmosféru ako čoraz toxickejšiu a polarizovanejšiu. "Toto volebné obdobie sa až desivo podobá roku 2016. Aj teraz demokratický kandidát v prieskumoch zjavne výrazne vedie pred republikánskym. Avšak aj pred štyrmi rokmi sme mali mnohí pocit, že víťazstvo (Hillary) Clintonovej je takmer isté," uviedol 30-ročný lekár na margo voličských očakávaní. Ani teraz podľa neho nie je výsledok ľahké odhadnúť, najmä vzhľadom na korešpondenčné hlasy, ktoré môžu sčítanie hlasov komplikovať.



Z obáv z pandémie, ako aj z toho, že by jeho korešpondenčný hlas mohli vyhlásiť za neplatný, sa Charles rozhodol voliť osobne. V nemocnici, kde pracuje a kde sa "našťastie musia nosiť rúška a striktne dodržiavať preventívne opatrenia" proti koronavírusovej chorobe COVID-19.



Charles vo voľbách podporí Joea Bidena, lebo sa čoraz viac obáva, akým smerom vedie krajinu súčasný prezident Donald Trump. Pre demokratického kandidáta sa rozhodol, pretože mu záleží na univerzálnej zdravotnej starostlivosti, prístupe k bezpečným interrupciám či vzdelaniu a na rasovej rovnosti. Niektorí Charlesovi priatelia sú Trumpovi priaznivci. S republikánskym prezidentom podľa neho zdieľajú negatívny postoj k interrupciám, hnutiu proti rasizmu a policajnej brutalite proti Black Lives Matter či prisťahovalcom, ako aj zľahčovanie vážnosti choroby COVID-19.



Trumpa, tak ako aj pred štyrmi rokmi, podporí aj Diane z Connecticutu, ktorej obaja rodičia emigrovali do USA zo Slovenska. "Náš prezident urobil veľa dobrého pre našu ekonomiku a bude v tom pokračovať. Môže sa zdať ťažké tomu uveriť, ale je to pravda," povedala 64-ročná asistentka v administratíve. Voliť bude osobne, keďže podľa vlastných slov ako americká občianka má na to právo. Čo sa týka volebného dňa, tamojšie úrady odporučili dodržiavať fyzický odstup.



Priznala, že situácia je v Amerike momentálne neistá, no verí, že sa vyvinie správnym smerom. "Náš prezident nás z tejto krízy dostane. Urobil skvelé veci pre našu krajinu," dodala.



V celoštátnom prieskume, ktorý spoločne v polovici októbra vykonali vysoká škola Siena College a denník The New York Times, deväť percent respondentov z radov oprávnených amerických voličov uviedlo, že sa stále ešte nerozhodlo, koho bude voliť, alebo plánuje podporiť kandidáta tretej strany. Oproti roku 2016 – keď podiel nerozhodnutých voličov predstavoval zhruba 20 percent - má tentoraz väčšina z nich nepriaznivý názor na republikánskeho kandidáta.



K nerozhodnutým voličom patrí aj Eric, 52-ročný výrobca náhradných dielov z Kentucky. Vo voľbách podporí Trumpa alebo libertariánku Jo Jorgensenovú, keďže s výberom prezidentského kandidáta demokratov nesúhlasí. Podotkol, že viac sa však momentálne stotožňuje s názormi Libertariánskej než Republikánskej strany. O hlasovanie poštou požiadal, aby sa vyhol čakaniu v dlhých radoch pred volebnými miestnosťami, ktorých počet sa v dôsledku koronavírusu znížil aj v jeho štáte.



Rovnako aj Eric cíti, že atmosféra v krajine je iná než v roku 2016, a to z dôvodu pandémie, občianskych nepokojov a rasových problémov. "Aktuálna situácia je oveľa nevraživejšia než v minulosti," dodal.



Volebné orgány v USA evidujú výrazný nárast v počte voličov, ktorí majú záujem hlasovať skôr než v deň volieb, a to zväčša poštou. Prieskum medzi americkými občanmi vo veku 18-29 rokov, ktorý 26. októbra zverejnila Kennedyho škola štátnej správy Harvardovej univerzity, zase ukázal historický záujem o účasť v prezidentských voľbách v roku 2020.



Na voľbách sa zúčastnila aj Ericova 22-ročná dcéra Isabella, ktorá odovzdala hlas v zahraničí. "Krajina je určite v mnohých smeroch rozdelená, tak ako aj v roku 2016, hoci teraz je atmosféra asi vyhrotenejšia," zhodnotila náladu vo svojej vlasti asistentka učiteľa angličtiny, ktorá momentálne žije v španielskej metropole Madrid. V súvislosti s koronavírusom pozitívne vníma správanie Bidena, ktorý podľa jej slov ide verejnosti príkladom a nosí rúško, Trumpa v tomto smere považuje za nezodpovedného.



Podľa študentky Katye (23) z Massachusetts sa spoločnosť delí na dva tábory s výrazne odlišnými názormi. "Krajina je rozdelená do takej miery, že ani jedna zo strán nedokáže pochopiť pohľad tej opačnej," dodala.



Podobný názor zastáva aj 32-ročná Sasha z Kalifornie, pracujúca v oblasti technickej podpory. Pochádza z Venezuely, americké občianstvo získala pred tromi rokmi. Vo voľbách podporí Bidena, lebo "ponúka zmenu, ktorú mnoho Američanov potrebuje". Viac než politicky vníma spoločnosť rozdelenú v otázkach osobného života.



Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). O Biely dom uchádzajú aj libertariánka Jo Jorgensenová a za Stranu zelených Howie Hawkins. Títo kandidáti však nemajú šancu na úspech. Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.