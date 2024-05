Američania uskutočnili let stíhačky, ktorú ovládala umelá inteligencia

Washington 3. mája (TASR) - V Spojených štátov sa uskutočnil let bojovej stíhačky F-16, ktorú neriadil pilot, ale umelá inteligencia (AI). V kabíne lietadla sedel iba šéf sekcie vzdušných síl amerického ministerstva obrany Frank Kendall. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AP.



Experimentálna stíhačka F-16 nazývaná Vista, ktorú riadi AI, letela s Kendallom rýchlosťou takmer 900 kilometrov za hodinu. Manévre počas letu vyvíjali na jeho telo preťaženie rovnajúce sa päťnásobku zemskej tiaže.



Historický let sa uskutočnil na Edwardsovej základni amerických vzdušných síl v kalifornskej púšti. Na tej istej základni americký pilot Chuck Yeager v roku 1947 ako prvý známy človek prekonal rýchlosť zvuku a armáda tam vyvíjala svoje najtajnejšie projekty.



Vista sa vo vzdušnom súboji stretla s ďalšou stíhačkou F-16, ktorú riadil pilot. Oba stroje sa pohybovali vo vzdialenosti približne 300 metrov, krúžili a robili rôzne manévre, aby prinútili súpera dostať sa do zraniteľných pozícií.



Prvýkrát sa takýto súboj s Vistou konal už v septembri 2023. Odvtedy sa uskutočnili približne dve desiatky podobných letov. Programy sa však učia tak rýchlo, že niektoré verzie AI, ktoré sa testujú na Viste, už vo vzdušnom súboji porážajú ľudských pilotov.



Zavedenie umelej inteligencie predstavuje jeden z najpokrokovejších počinov vo vojenskom letectva od zavedenia technológie stealth na začiatku 90. rokov 20. storočia. Aj keď AI nie je úplne rozvinutá, americké vzdušné sily plánujú do roku 2028 sprevádzkovať flotilu viac ako 1000 bezpilotných vojenských lietadiel, ktoré bude riadiť AI.



Na chránenej Edwardsovej základni v súčasnosti prebieha učenie umelej inteligencie, aby bola schopná lietať v reálnych konfliktoch.



"Ak ju nemáte, je to bezpečnostné riziko. V tejto chvíli ju musíme mať," uviedol Kendall po pristátí. Agentúra AP spolu s televíziou NBC dostali povolenie sledovať tento tajný let pod podmienkou, že o ňom budú z bezpečnostných dôvodov informovať až po jeho skončení.



Po približne hodinovom lete Kendall vyhlásil, že by tejto stále sa učiacej umelej inteligencii zveril schopnosť rozhodnúť sa, či má alebo nemá odpáliť zbrane.



Mnohí odborníci na zbrojenie a humanitárne organizácie však vyjadrujú obavy, že by AI jedného dňa mohla samostatne zhadzovať bomby na ľudí. Snažia sa tak presadiť väčšie obmedzenia na používanie tejto technológie.



Operátori Vista tvrdia, že žiadna iná krajina na svete nemá k dispozícii takúto AI stíhačku. Jej softvér sa totiž najskôr učí na základe miliónov dátových bodov v simulátore a potom svoje závery testuje počas skutočných letov. Získané údaje o reálnom výkone sa vrátia do simulátora, kde ich AI spracuje a ďalej sa učí.



Čína umelú inteligenciu má, ale nič nenasvedčuje tomu, že by našla spôsob, ako spustiť testy mimo simulátora. Kým skutočne neletíte, "všetko je to len odhad," uviedol hlavný testovací pilot Bill Gray.