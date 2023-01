Američania začali rozšírený výcvik ukrajinských vojakov

Brusel 16. januára (TASR) — V Nemecku sa v nedeľu pod vedením inštruktorov armády USA začal nový, rozšírený bojový výcvik príslušníkov ukrajinských síl. Oznámil to generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Cieľom výcviku je vytvoriť približne 500-členný prápor, ktorý by v nasledujúcich piatich až ôsmich týždňoch bojoval proti ruským inváznym silám.



Milley, ktorý v pondelok navštívi výcvikový priestor Grafenwöhr, kde sa tento projekt realizuje, ďalej uviedol, že ukrajinskí vojaci prišli do Nemecka pred niekoľkými dňami. Na mieste majú k dispozícii kompletnú výzbroj a ďalšie vybavenie.



Výcvik zahŕňajúci široké spektrum zbraní je zameraný na zdokonaľovanie schopností ukrajinských síl, aby boli lepšie pripravené začať ofenzívu alebo čeliť nárastu útokov ruskej armády. Ukrajinci sa naučia, ako lepšie presúvať a koordinovať svoje jednotky o veľkosti roty a práporu v boji s využitím kombinácie delostrelectva, obrnených vozidiel a pozemných síl.



Milley novinárom, ktorí s ním cestujú do Európy, povedal, že komplexný výcvik — v kombinácii s novými zbraňami, delostrelectvom, tankami a inou technikou, dodávanou Ukrajine — bude kľúčom k tomu, aby ukrajinské sily získali späť územie, ktoré obsadilo Ruskom v takmer 11 mesiacov trvajúcej vojne.



"Táto podpora je pre Ukrajinu skutočne dôležitá na to, aby sa mohla brániť. Dúfame, že to v krátkom čase zvládneme," povedal Milley.



USA už vycvičili viac ako 3100 ukrajinských vojakov pre používanie niektorých zbraní a ďalšieho vybavenia, vrátane húfnic, obrnených vozidiel a mobilného raketového systému HIMARS.