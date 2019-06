Američanka Knoxová sa stále bojí krivých obvinení a mediálnych útokov

Jediným, kto si kvôli vražde Kercherovej odpykáva 16-ročný trest väzenia, je Rudy Guede, imigrant z Pobrežia Slonoviny.

Modena 15. júna (TASR) - Američanka Amanda Knoxová hovorila v sobotu na panelovej diskusii v talianskej Modene o bolesti, ktorú jej v minulosti spôsobili médiá, a tiež o pretrvávajúcom strachu, že by sa znovu mohla stať terčom ich útokov či dokonca obvinení. Informovali o tom stanica BBC a agentúra AFP.



Knoxová pricestovala už vo štvrtok na svoju vôbec prvú návštevu Talianska od roku 2011, keď ju tamojší odvolací súd uznal za nevinnú v prípade vraždy svojej spolubývajúcej, Britky Meredith Kercherovej.



Momentálne 31-ročná Knoxová je aktivistkou a spisovateľkou a celosvetovo známou sa stala práve v súvislosti s vraždou Meredith Kercherovej, ktorá sa stala 1. novembra 2007 v meste Perugia.



Knoxová bola v roku 2009 za túto vraždu odsúdená na 26 rokov odňatia slobody - za sexuálny útok na Kercherovú a jej vraždu. Jej spoluobžalovaný, a vtedajší priateľ, Raffaele Sollecito bol odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 2011 bola Knoxová oslobodená a o tri roky neskôr opäť odsúdená. Až v roku 2015 bola najvyšším odvolacím súdom definitívne zbavená obvinenia, spoločne so Sollecitom.



Knoxová, ktorá strávila vo väzení celkovo štyri roky, sa v sobotu sa v severotalianskom meste Modena zúčastnila na panelovej diskusii s názvom "Proces vedený médiami" prebiehajúcej v rámci festivalu o trestnej spravodlivosti, ktorý tam prebieha od štvrtka do soboty. "Bola som nevinná, no zvyšok sveta sa rozhodol, že som vinná... Moja nevina ma nezachránila," povedala Knoxová.



"Ak mám povedať pravdu, bojím sa, obávam sa, že budem obťažovaná, urážaná, uväznená a že voči mne vznesú nové obvinenia," uviedla ďalej. "Vrátila som sa, lebo to je niečo, čo som musela spraviť - boli totiž chvíle, keď som sa v tejto krásnej krajine cítila ako doma a dúfam, že jedného dňa sa mi podarí takýto pocit vráti," pokračovala v taliančine a s trasúcim sa hlasom.



"Viem, že aj napriek môjmu oslobodeniu, ostávam v očiach verejnosti kontroverznou osobou, obzvlášť tu v Taliansku. Viem, že mnohí ľudia si myslia, že som podlá... Niektorí dokonca naznačili, že tým, že tu som, len opäť traumatizujem rodinu Kercherovcov a znesväcujem pamiatku Meredith... Mýlia sa. Skutočnosť, že som naďalej považovaná za zodpovednú za bolesť Kercherovcov dokazuje, aké silné môžu byť falošné príbehy, a ako môžu podkopávať spravodlivosť, keď sú podporované a umocňované médiami," dodala.



Knoxová po návrate do rodného Seattlu Knoxová dokončila štúdium a o svojej kauze vydala knihu. Neskôr pracovala v médiách a pred časom v jednom z rozhovorov uviedla, že sa chce venovať ľuďom, ktorí boli nespravodlivo obvinení.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v januári nariadil Taliansku, aby Knoxovej zaplatilo finančné odškodnenie vo výške 18.000 eur za neposkytnutie primeranej právnej a prekladateľskej pomoci počas prvých výsluchov.



Na Knoxovej prípad boli rôzne názory - okrem iného aj preto, že pri vyšetrovaní sa vyskytlo veľa chýb a nejasností. Veľa ľudí si stále myslí, že Knoxová je vrahyňa.



Jediným, kto si kvôli vražde Kercherovej odpykáva 16-ročný trest väzenia, je Rudy Guede, imigrant z Pobrežia Slonoviny.



Knoxová by počas svojej aktuálnej krátkej návštevy Talianska mala navštíviť aj Perugiu, kde k osudnej vražde jej niekdajšej spolubývajúcej došlo, informuje talianska agentúra ANSA.