Američanka obvinila princa Andrewa zo sexuálneho násilia

New York 10. augusta (TASR) – Američanka Virginia Robertsová Giuffreová, ktorá bola ako tínedžerka jednou zo „sexuálnych otrokýň" miliardára Jeffreyho Epsteina, v pondelok podala žalobu na britského princa Andrewa.



Princ Andrew sa bude pred súdom zodpovedať za sexuálne útoky. V čase skutku - v roku 2001 - mala žalobkyňa 17 rokov. Jej právnici podali na federálny súd v Manhattane v New Yorku žalobu pre porušenie zákona o ochrane detí.



Vo svojom vyhlásení pre tlač žalobkyňa uviedla, že chce, aby princ Andrew niesol „zodpovednosť za to, čo mi urobil". Tvrdí, že mu bola predaná na sex a bola ním pohlavne zneužívaná.



„Mocní a bohatí nie sú oslobodení od zodpovednosti za svoje činy. Dúfam, že ostatné obete uvidia, že je možné nežiť v tichu a strachu, ale získať svoj život späť tým, že budú hovoriť a žiadať spravodlivosť," deklarovala Giuffreová.



Priznala, že rozhodnutie podať žalobu sa nerodilo ľahko, lebo má rodinu a je si vedomá toho, že bude teraz vystavená „ďalším útokom princa Andrewa a jeho poradcov". Dodala však, že nemôže konať inak - aj pre to, že nechce sklamať iné obete zneužívania.



Od 61-ročného princa Giuffreová žiada kompenzáciu za fyzickú a morálnu ujmu.



Giuffreová deklaruje, že v 17 rokoch ju Epstein a jeho priateľka Ghislaine Maxwellová „zavliekli" do Európy a nútili tam k pohlavnému styku nielen s princom Andrewom. Ten ju podľa žaloby sexuálne zneužil v Londýne v dome Maxwellovej a pri inej príležitosti v Epsteinovom newyorskom sídle, dodala agentúra AP.



Princ Andrew koncom roku 2019 v rozhovore v relácii BBC Newsnight povedal, že s Giuffreovou nemal nikdy pohlavný styk. Vyhlásil: „To sa nestalo" a dodal, že si „nepamätá", že by sa s ňou niekedy stretol. Dodal, že v Giuffreovej tvrdení, že sa stretli v roku 2001, „je veľa vecí, ktoré sú nesprávne".



Mladá žena však trvá na tom, že bola nútená mať so synom britskej kráľovnej pohlavný styk, pričom nie raz.



Spomínaný Andrewov rozhovor pre BBC bol hodnotený ako obrovské mediálne fiasko. Kráľovská rodina následne uverejnila vyhlásenie, že princ Andrew na vlastnú žiadosť odstupuje z verejného účinkovania.



Maxwellová je obvinená zo sexuálnych trestných činov spáchaných v rokoch 1994-2004, z obchodovania s ľuďmi vrátane navádzania mladistvých na nelegálne sexuálne aktivity a tiež z krivej prísahy. Maxwellová všetky obvinenia odmieta. Po preukázaní viny jej hrozí až 35-ročné väzenie



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele. Objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený.



Zatkli ho 6. júla 2019 v Teterbore v štáte New Jersey po tom, ako sa vrátil súkromným lietadlom z Paríža.



Epstein bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.



Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002-2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.



Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.



Tento známy finančník mal väzby na vysokopostavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane bývalých prezidentov USA Donalda Trumpa a Billa Clintona.