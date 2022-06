Američanka sa bojí o život, lebo Malta jej odmieta povoliť interrupciu

Valletta 22. júna (TASR) - Americká dvojica v stredu apelovala na maltské úrady, aby ju nechali odísť z Malty a aby tak tehotná žena mohla podstúpiť interrupciu, lebo sa u nej prejavili príznaky prirodzeného potratu. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Malta je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá nepovoľuje umelé prerušenie tehotenstva za žiadnych okolností.



Andrea Prudenteová a jej partner Jay Weeldreyer z amerického mesta Seattle boli na dovolenke na tomto malom ostrove v Stredozemnom mori, keď Prudenteová, ktorá je v 16. týždni tehotenstva, začala krvácať.



Dvojica požiadala o ukončenie tehotenstva pre riziko infekcie a smrti ženy. Lekári však tehotenstvo neukončia, povedal Weeldreyer pre denník Times of Malta.



Partneri tiež požiadali o odlet do Británie, kde môže byť tehotenstvo ženy ukončené, ale lekári odmietli potvrdiť, že Andrea dokáže túto cestu zvládnuť.



"Prišli sme na Maltu na babymoon. Určite sme neprišli kvôli interrupcii, ale hovoríme tu o záchrane života ženy," povedal pre denník 45-ročný Weeldreyer. Babymoon označuje dovolenku páru pred narodením dieťaťa.



Prudenteová a Weeldreyer čakajú už takmer týždeň odvtedy, ako im povedali, že ich dieťa zrejme umrie. Lekári v štátnej nemocnici Mater Dei však odmietajú ich žiadosť o ukončenie tehotenstva, pretože plodu stále tlčie srdce a život matky nie je pokladaný za bezprostredne ohrozený.



Maltské zdravotnícke úrady nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.



"Uviazli sme tu... zvolili sme si Maltu, pretože je bezpečná a má dobrú zdravotnú starostlivosť, ale teraz sme v tejto situácii zadržiavaní ako rukojemníci," dodal Weeldreyer.



Maltská mimovládna organizácia Doctors For Choice uviedla, že podporuje apel partnerov, a varovala pred zopakovaním tragického prípadu Savity Halappanavarovej, ktorá po prirodzenom potrate v 17. týždni tehotenstva zomrela v roku 2012 v Írsku na sepsu (ťažkú infekciu).



"Infekcia môže preniknúť cez roztrhnuté membrány do maternice, potom do krvi, čo vedie k smrti," vysvetlila mimovládna organizácia.



Prieskumy verejnej mienky ukázali, že veľká väčšina Malťanov je proti zavedeniu interrupcií, píše Reuters. Aj dve najväčšie politické strany na ostrove vyhlasujú, že stále sú proti jej zavedeniu.