Američanka údajne vyhodila z okna hotela v Paríži svojho novorodenca

Paríž 25. februára (TASR) - Francúzska polícia zadržala americkú tínedžerku, ktorá údajne vyhodila novorodenca z okna hotela. Dieťa pád neprežilo, uviedli v utorok prokurátori, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a stanice CNN.



Parížska prokuratúra oznámila, že mladá žena, ktorá bola vo francúzskom hlavnom meste na výlete so skupinou dievčat, bola po pôrode prevezená do nemocnice, kde podstúpila operáciu. Následne ju polícia zadržala.



Jej novonarodené dieťa bolo podľa prokuratúry vyhodené z okna hotelovej izby na druhom poschodí. K skutku došlo v pondelok ráno. Novorodenca sa nepodarilo zachrániť. Podľa AFP 18-ročná Američanka porodila v hotelovej izbe a následne dieťa vyhodila von oknom.



AFP s odvolaním na policajný zdroj uviedla, že polícia prišla na miesto po tom, čo pred hotelom objavili novorodenca s pupočnou šnúrou zabaleného v látke.



Prokuratúra už začala s vyšetrovaním vraždy maloletej osoby mladšej než 15 rokov. Podľa AP predstavitelia zvažujú možnosť popierania tehotenstva, čo je stav, keď žena o svojom tehotenstve nevie alebo ho popiera až do pôrodu, píše AP.