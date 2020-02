Američanka z lode Westerdam má pozitívne testy na koronavírus

Kuala Lumpur 15. februára (TASR) - Jedna z pasažierok výletnej lode MS Westerdam, kotviacej v Kambodži, ktorá pricestovala do Malajzie, má pozitívne testy na nový koronavírus. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na malajzijské ministerstvo zdravotníctva.



Američanka (83) do Malajzie pricestovala v piatok z Kambodže spolu s ďalšími 144 pasažiermi zmienenej lode MS Westerdam. Výsledky testov jej manžela boli negatívne, uviedlo príslušné ministerstvo vo svojom zverejnenom stanovisku.



Loď MS Westerdam zakotvila v kambodžskom meste Sihanoukville vo štvrtok. Povolenie na vylodenie pasažierov v posledných dňoch odmietli vydať Thajsko, Japonsko, Taiwan, Guam aj Filipíny.



Na výletnej lodi sa nachádzalo 1455 pasažierov a 802 členov posádky. Podľa hovorcu kambodžskej provinčnej vlády, ktorého v sobotu citovala agentúra DPA, z lode od piatku odišla už viac ako polovica cestujúcich.



Po zakotvení lode v Kambodži úrady vykonali lekárske testy na 20 cestujúcich, pričom uviedli, že výsledky boli negatívne.



Pôvodným cieľom plavby bolo japonské mesto Jokohama, ktoré však plavidlo v obavách z koronavírusu odmietlo pustiť do dokov. Pri Jokohame sa už od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe výletná loď Diamond Princess, na ktorej palube bolo potvrdených už viac než 218 prípadov nového koronavírusu.



Nový druh koronavírusu, ktorý sa šíri zo stredočínskej provincie Chu-pej, sa už na celom svete (vo vyše 25 krajinách) nakazilo viac ako 67.000 ľudí. V Číne podľa najnovšej bilancie evidujú už 66.492 nakazených, z ktorých 1523 ochoreniu podľahlo.