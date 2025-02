Američanku, ktorá vyhodila z okna novorodenca, umiestnili do ústavu

Paríž 27. februára (TASR) - Francúzska prokuratúra v stredu oznámila, že 18-ročná študentka zo Spojených štátov, ktorá vyhodila svoje novorodené dieťa z okna hotela v Paríži, bola umiestnená do psychiatrického zariadenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prokuratúra v utorok uviedla, že polícia zadržala mladú ženu, ktorá z okna hotelovej izby na druhom poschodí vyhodila novorodenca. Dieťa, ktoré objavili pred hotelom zabalené v látke, pád neprežilo.



Podľa AFP 18-ročná Američanka porodila v hotelovej izbe a následne dieťa vyhodila von oknom.



Polícia začala s vyšetrovaním vraždy. Agentúra AP v utorok informovala, že predstavitelia zvažujú možnosť popierania tehotenstva, čo je stav, keď žena o svojom tehotenstve nevie alebo ho popiera až do pôrodu.



Žena by mohla byť vyhlásená za nespôsobilú na súdne konanie, keďže bola umiestnená do psychiatrickej starostlivosti, píše AFP.