Americká armáda dokončila provizórne mólo na dodávky pre Pásmo Gazy

Washington 16. mája (TASR) - Americká armáda dokončila výstavbu dočasného prístaviska na dodávky humanitárnych zásob do Pásma Gazy, informovalo vo štvrtok skoro ráno Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).



Mólo ukotvili na pobreží približne o 07.40 h miestneho času, spresňuje sa v statuse zverejnenom velením CENTCOM na platforme X a citovanom agentúrou DPA. CENTCOM zdôraznil, že vojaci USA nevstúpili na územie palestínskej pobrežnej enklávy.



Očakáva sa, že kamióny s humanitárnou pomocou začnú po móle na breh prichádzať už v najbližších dňoch. Koordinácia jej distribúcie z medziskladu na pevnine bude v rukách Organizácie Spojených národov.



Tento dočasný prístav, ktorého výstavba trvala niekoľko týždňov, má slúžiť ako centrum pre dodávky pomoci. Pásmo Gazy totiž nemá žiadny prístav vhodný na kotvenie a vykládku väčších nákladných lodí.



Podľa predpokladov amerického Pentagónu sa cez plávajúce mólo do Gazy za deň prepraví spočiatku približne 90 nákladných áut. V neskoršej fáze sa očakáva až 150 kamiónov denne.



Americká vláda v marci oznámila výstavbu tohto dočasného prístavu na prepravu potravín, vody a liekov do vojnovej zóny vzhľadom na humanitárnu krízu na palestínskom území.