Americká armáda hlási zasiahnutie 8000 cieľov v Iráne za tri týždne
Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z konca februára sa lodná doprava v Hormuzskom prielive takmer zastavila.
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) – Americká armáda počas svojej medzičasom trojtýždňovej ofenzívy proti Iránu zaútočila na viac ako 8000 cieľov. Patrilo k ním aj 130 iránskych lodí, oznámil v sobotu veliteľ regionálneho veliteľstva USA pre Blízky východ (CENTCOM) Brad Cooper. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.
„Je to najväčšie zničenie námorných síl počas obdobia troch týždňov od druhej svetovej vojny,“ vyhlásil americký admirál vo videu na sociálnej sieti. Potvrdil cieľ bojovať proti ohrozeniu medzinárodnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive Iránom.
Cooper priblížil, že armáda USA tento týždeň zhodila viacero bômb s hmotnosťou vyše 2200 kilogramov na podzemný objekt na iránskom pobreží, ktorý Teherán využíval na skladovanie protilodných rakiet a ďalšej výzbroje predstavujúcej hrozbu pre lodnú dopravu.
„Zničili sme nielen tento objekt, no tiež zariadenia spravodajskej podpory a radarové stanice, ktoré boli používané na sledovanie pohybu lodí,“ dodal Cooper s tým, že to narušilo schopnosť Iránu ohrozovať voľnú plavbu v Hormuzskom prielive a okolí.
Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z konca februára sa lodná doprava v Hormuzskom prielive takmer zastavila. Cez strategickú morskú úžinu medzi Iránom a Ománom obvykle prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.
