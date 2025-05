Americká armáda minula od januára na deportačné lety vyše 21 mil. USD

Washington 13. mája (TASR) - Americká armáda minula od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu viac než 21 miliónov dolárov na deportačné lety migrantov zo Spojených štátov. Vyplýva to z údajov ministerstva obrany USA zverejnených v pondelok, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice NBC News.



Pentagón uviedol, že od 20. januára do 8. apríla vykonalo dopravné veliteľstvo amerických ozbrojených síl 46 takýchto letov „na podporu deportácií migrantov“. Použité pri nich boli vojenské lietadlá. „Lety trvali celkovo 802,5 hodiny s priemernými nákladmi 26.277 dolárov za hodinu,“ tvrdí veliteľstvo. Ich výsledná suma tak presiahla 21 miliónov dolárov.



Dáta o deportačných letoch si od Pentagónu vyžiadala demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Po zverejnení údajov uviedla, že „každý Američan by mal byť pobúrený, tým ako Donald Trump plytvá prostriedkami ozbrojených síl na to, aby financoval svoje politické kúsky, ktoré nás nerobia bezpečnejším“. Príslušníci ozbrojených síl sa podľa Warrenovej neprihlásili do služby v armáde, aby boli súčasťou takéhoto „zneužívania moci“.



Podľa správy stanice NBC News vykonala armáda deportácie na americkú vojenskú základňu Guantánamo na Kube, kde sa údajne v súčasnosti nachádza 32 migrantov. Od januára bolo na tejto základni nejaký čas už takmer 500 migrantov, nikdy tam však nebolo naraz zadržiavaných viac ako 200 osôb. Podľa NBC News sa pritom predpokladá, že mnohí z migrantov, ktorých tam previezli, boli neskôr letecky presunutí nazad do USA.



Americký prezident už počas predvolebnej kampane sľuboval masívne deportácie migrantov. Trumpova administratíva tvrdí, že spustila rozsiahle úsilie na obmedzenie nelegálnej migrácie, ktoré podľa AFP zahŕňa razie, zdržiavanie i deportácie migrantov. Šéf Bieleho domu tiež nariadil vyslanie tisícov ďalších vojakov na americko-mexické hranice. Vojaci zároveň dostali oprávnenie zadržiavať migrantov v určitých oblastiach.



Ministerka pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemová pred týždňom vyhlásila, že americká vláda dá 1000 dolárov migrantom, ktorí sa „sami deportujú“, respektíve dobrovoľne vrátia do svojej vlasti. Preplatiť im plánuje aj náklady na túto cestu. „Dobrovoľný odchod z krajiny je najlepší, najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob, ako opustiť Spojené štáty a vyhnúť sa zadržaniu,“ uviedla Noemová.