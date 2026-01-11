< sekcia Zahraničie
Americká armáda odhalila prvé zábery prototypu tanku M1E3 Abrams
Príspevky na sociálnej sieti neobsahujú technické špecifikácie, ani odhady nákladov a rozdiely voči existujúcim tankom M1A2 Abrams.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Americká armáda oznámila dokončenie prototypu novej generácie tanku M1E3 Abrams. Na svojich účtoch na sociálnych sieťach zverejnila dva detailné obrázky veže tanku v sivom odtieni, ani jeden však nezobrazuje celý prototyp. Jeho testovanie sa začne začiatkom tohto roka, TASR o tom píše podľa webu militarytimes.com.
„Tento míľnik dokazuje schopnosť armády rýchlo aplikovať získané poznatky a poskytovať vojakom podporné technológie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým,“ uvádza v jednom z príspevkov.
Príspevky na sociálnej sieti neobsahujú technické špecifikácie, ani odhady nákladov a rozdiely voči existujúcim tankom M1A2 Abrams. Armáda však požiadala na modernizáciu Abramsov vo fiškálnom roku 2026 sumu 723,5 milióna dolárov.
Prototyp spoločnosti Roush mení doterajšiu filozofiu konštrukcie amerických tankov. Na prednej časti zníženej veže vidieť naľavo od hlavného kanóna nový senzor pre použitie pokročilej optiky a umelej inteligencie na automatické rozpoznávanie a sledovanie cieľov.
Dva poklopy na korbe pred vežou naznačujú presun časti posádky do lepšie chráneného priestoru. Prechod na automatické nabíjanie umožňuje znížiť obsluhu tanku na troch členov, modulárna otvorená architektúra (MOSA) uľahčí rýchly upgrade elektroniky a nových zbrańových systémov. Zámerom americkej armády je vytvoriť z M1E3 nielen samostatnú bojovú platformu, ale digitálne prepojený bojový uzol s ľudskou posádkou a bezpilotnými strojmi.
Okrem viditeľných vonkajších zmien má modernizovaná verzia tankov Abrams piatej generácie hybridný elektrický pohon pre zníženie spotreby paliva a tepelnej, akustickej a elektromagnetickej stopy. Na súčasných bojiskách presýtených senzormi to je kľúčová požiadavka pre prežitie.
Hmotnosť má klesnúť pod 60 ton pri zvýšení resp. zachovaní ochrany, vrátane systému aktívnej ochrany (APS) proti raketám a dronom. Armáda za kľúčové vlastnosti považuje „pokročilú softvérovú integráciu“, „zvýšenú mobilitu“ a „bezkonkurenčnú letalitu“.
„Tank Abrams už nemôže zvyšovať svoje schopnosti bez pridania hmotnosti a musíme znížiť jeho logistickú stopu,“ uviedol v roku 2023 výkonný riaditeľ programu pre pozemné bojové systémy generálmajor Glenn Dean. „Vojna na Ukrajine zdôraznila kritickú potrebu integrovanej ochrany pre vojakov, ktorá by bola budovaná zvnútra, a nie pridávaná,“ dodal.
V tom čase armáda oznámila, že nebude pokračovať v modernizácii M1A2 Abrams SEPv4 a zameria sa iba na vývoj modelu M1E3. Jeho počiatočná operačná kapacita sa očakávala začiatkom 30. rokov 21. storočia.
„Tento míľnik dokazuje schopnosť armády rýchlo aplikovať získané poznatky a poskytovať vojakom podporné technológie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým,“ uvádza v jednom z príspevkov.
Príspevky na sociálnej sieti neobsahujú technické špecifikácie, ani odhady nákladov a rozdiely voči existujúcim tankom M1A2 Abrams. Armáda však požiadala na modernizáciu Abramsov vo fiškálnom roku 2026 sumu 723,5 milióna dolárov.
Prototyp spoločnosti Roush mení doterajšiu filozofiu konštrukcie amerických tankov. Na prednej časti zníženej veže vidieť naľavo od hlavného kanóna nový senzor pre použitie pokročilej optiky a umelej inteligencie na automatické rozpoznávanie a sledovanie cieľov.
Dva poklopy na korbe pred vežou naznačujú presun časti posádky do lepšie chráneného priestoru. Prechod na automatické nabíjanie umožňuje znížiť obsluhu tanku na troch členov, modulárna otvorená architektúra (MOSA) uľahčí rýchly upgrade elektroniky a nových zbrańových systémov. Zámerom americkej armády je vytvoriť z M1E3 nielen samostatnú bojovú platformu, ale digitálne prepojený bojový uzol s ľudskou posádkou a bezpilotnými strojmi.
Okrem viditeľných vonkajších zmien má modernizovaná verzia tankov Abrams piatej generácie hybridný elektrický pohon pre zníženie spotreby paliva a tepelnej, akustickej a elektromagnetickej stopy. Na súčasných bojiskách presýtených senzormi to je kľúčová požiadavka pre prežitie.
Hmotnosť má klesnúť pod 60 ton pri zvýšení resp. zachovaní ochrany, vrátane systému aktívnej ochrany (APS) proti raketám a dronom. Armáda za kľúčové vlastnosti považuje „pokročilú softvérovú integráciu“, „zvýšenú mobilitu“ a „bezkonkurenčnú letalitu“.
„Tank Abrams už nemôže zvyšovať svoje schopnosti bez pridania hmotnosti a musíme znížiť jeho logistickú stopu,“ uviedol v roku 2023 výkonný riaditeľ programu pre pozemné bojové systémy generálmajor Glenn Dean. „Vojna na Ukrajine zdôraznila kritickú potrebu integrovanej ochrany pre vojakov, ktorá by bola budovaná zvnútra, a nie pridávaná,“ dodal.
V tom čase armáda oznámila, že nebude pokračovať v modernizácii M1A2 Abrams SEPv4 a zameria sa iba na vývoj modelu M1E3. Jeho počiatočná operačná kapacita sa očakávala začiatkom 30. rokov 21. storočia.