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Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán
Velenie uviedlo, že americké jednotky použili presne navádzanú muníciu proti iránskym pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám.
Autor TASR
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Washington 14. júla (TASR) - Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. „Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) ukončilo najnovšiu vlnu útokov na Irán... Počas päťhodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne,“ uviedlo CENTCOM na sociálnej sieti X, informuje TASR.
Velenie uviedlo, že americké jednotky použili presne navádzanú muníciu proti iránskym pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám. Tvrdí, že zasiahlo ciele v oblastiach miest Búšehr, Čáhbahár, Džask, Konarak, ostrova Abú Músá a Bandar Abbásu. CENTCOM tiež dodalo, že v oblasti Blízkeho východu je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 50.000 príslušníkov ozbrojených síl USA.
Irán reagoval útokmi zameranými na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa plavili cez Hormuzský prieliv. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia. SAE pohrozili odvetou, čo by mohlo túto krajinu opäť zatiahnuť do bojov s Iránom.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) najnovšie uviedli, že zaútočili na „viaceré sklady zbraní, centrum satelitnej komunikácie a budovu, v ktorej sú umiestnené americké sily“ na základni USA v Bahrajne. Raketové a dronové útoky boli súčasťou druhej fázy ich „odvetnej operácie“.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax hovoril o vojenskej operácii proti Iránu. „Stále im niečo zostalo, ale vo veľkej miere o to prišli. Napríklad ich námorníctvo malo 159 lodí, všetkých 159 lodí je na dne mora,“ vyhlásil.
Ďalej tvrdil, že Irán prišiel aj o svoje letectvo. „Mali 200 lietadiel, všetky ich lietadlá sú preč. Ich radary sú zničené, protivzdušná obrana je zničená, ich schopnosť vyrábať zbrane je z veľkej časti zničená – asi na 84 percent,“ povedal.
Prezident hovorí, že Irán je dnes „úplne inou krajinou“, než akou bol pred štyrmi mesiacmi. „Za štyri mesiace sme ich do veľkej miery vrátili do doby kamennej,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že Teheránu stále zostali nejaké rakety a obmedzené vojenské schopnosti.
Velenie uviedlo, že americké jednotky použili presne navádzanú muníciu proti iránskym pobrežným obranným systémom, raketovým a dronovým základniam, ako aj námorným kapacitám. Tvrdí, že zasiahlo ciele v oblastiach miest Búšehr, Čáhbahár, Džask, Konarak, ostrova Abú Músá a Bandar Abbásu. CENTCOM tiež dodalo, že v oblasti Blízkeho východu je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 50.000 príslušníkov ozbrojených síl USA.
Irán reagoval útokmi zameranými na Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa plavili cez Hormuzský prieliv. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia. SAE pohrozili odvetou, čo by mohlo túto krajinu opäť zatiahnuť do bojov s Iránom.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) najnovšie uviedli, že zaútočili na „viaceré sklady zbraní, centrum satelitnej komunikácie a budovu, v ktorej sú umiestnené americké sily“ na základni USA v Bahrajne. Raketové a dronové útoky boli súčasťou druhej fázy ich „odvetnej operácie“.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu Newsmax hovoril o vojenskej operácii proti Iránu. „Stále im niečo zostalo, ale vo veľkej miere o to prišli. Napríklad ich námorníctvo malo 159 lodí, všetkých 159 lodí je na dne mora,“ vyhlásil.
Ďalej tvrdil, že Irán prišiel aj o svoje letectvo. „Mali 200 lietadiel, všetky ich lietadlá sú preč. Ich radary sú zničené, protivzdušná obrana je zničená, ich schopnosť vyrábať zbrane je z veľkej časti zničená – asi na 84 percent,“ povedal.
Prezident hovorí, že Irán je dnes „úplne inou krajinou“, než akou bol pred štyrmi mesiacmi. „Za štyri mesiace sme ich do veľkej miery vrátili do doby kamennej,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že Teheránu stále zostali nejaké rakety a obmedzené vojenské schopnosti.