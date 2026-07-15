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Americká armáda spustila ďalšie útoky na Irán

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Spojené štáty v uplynulých dňoch opakovane zasahujú ciele v Iráne.

Autor TASR
Washington/Teherán 15. júla (TASR) - Americká armáda v stredu napoludnie SELČ oznámila spustenie novej vlny útokov na Irán. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) uviedlo, že cieľom je ďalej obmedziť schopnosť Teheránu útočiť na lode v Hormuzskom prielive. USA v posledných dňoch zasahovali Irán len v noci, napísala agentúra AP.

CENTCOM v stredu skoro ráno oznámil, že americké sily na Blízkom východe dokončili po siedmich hodinách ďalšiu vlnu útokov zameranú na desiatky vojenských cieľov v blízkosti Hormuzského prielivu a iránskych pobrežných oblastí. Neskôr armáda začala opäť útočiť na Irán, a to za denného svetla, píše AP, podľa ktorej to naznačuje, že USA zintenzívňujú údery.

Spojené štáty v uplynulých dňoch opakovane zasahujú ciele v Iráne. Tvrdia, že takto reagujú na iránske útoky proti lodiam v Hormuze. Teherán v odvete podniká vlastné údery proti štátom Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.

Pri útokoch USA na Irán počas predchádzajúcich dní prišlo o život viac ako 30 civilistov a sedem vojakov. Zranenia utrpelo vyše 260 ľudí, uviedlo iránske ministerstvo zdravotníctva.
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