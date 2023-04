Americká armáda tvrdí, že v Sýrii zrejme zabila vplyvného člena IS

Washington 17. apríla (TASR) - Pri americkom útoku na severe Sýrie bol pravdepodobne zabitý vysokopostavený predstaviteľ teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámilo to Ústredné velenie armády Spojených štátov (CENTCOM), z vyhlásenia ktorého cituje agentúra AP.



Zabitý predstaviteľ IS bol "zodpovedný za plánovanie teroristických útokov na Blízkom východe a v Európe", informoval CENTCOM. Pri operácii boli podľa jeho vyhlásenia zabití aj ďalší dvaja "ozbrojenci". Na strane amerických síl a civilistov nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam.



Sýrska záchranárska skupina Biele prilby informovala, že pri útoku zahynula jedna osoba a ďalšie dve zranené osoby zomreli po prevoze do nemocnice.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) podporované USA uviedli, že americká armáda podnikla operáciu s použitím vrtuľníka z leteckej základne pri meste Ajn al-Arab (Kobané) pri tureckých hraniciach. Cieľom bol objekt patriaci tureckej ozbrojenej opozičnej skupine.