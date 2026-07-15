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Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na Irán, trvala 90 minút
V Kuvajte vraj zasiahli významný logistický uzol americkej armády Míná Abdalláh, konkrétne americké raketové systémy Patriot, strážne veže a sklady paliva.
Autor TASR
Washington/Teherán/Manáma 15. júla (TASR) — Americké ozbrojené sily ukončili v stredu ďalšiu vlnu úderov na ciele v Iráne, ktorá tentoraz trvala 90 minút a uskutočnila sa nezvyčajne počas denných hodín. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informuje TASR s odvolaním sa na televíziu Sky News.
Presne cielené útoky sa podľa CENTCOM-u začali o 12.00 h SELČ a skončili o 13.30 h SELČ. Ich cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží a sklady i odpaľovacie zariadenia pre riadené strely na ostrove Veľký Tunb, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu.
Ústredné velenie ďalej uviedlo, že najnovšie útoky oslabili schopnosť Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive, cez ktorý prúdila významná časť globálneho exportu ropy.
USA podnikli údery na Irán aj v noci na stredu. Iránske revolučné gardy (IRGC) následne spustili vlnu odvetných útokov zameraných na americké vojenské základne a infraštruktúru v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
IRGC tvrdia, že v Bahrajne bolo ich cieľom sídlo veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva, kde boli údajne spôsobené vážne škody na infraštruktúre, podporných zariadeniach a palivových nádržiach.
V Kuvajte vraj zasiahli významný logistický uzol americkej armády Míná Abdalláh, konkrétne americké raketové systémy Patriot, strážne veže a sklady paliva.
V Jordánsku gardy útočili v prvej vlne na leteckú základňu al-Azrak využívanú americkým letectvom, pričom údajne zničili hangáre pre stíhacie lietadlá F-15, F-16 a F-35, ako aj pre bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper. V druhej vlne zaútočili na stíhačky F-18, ubytovacie priestory a sklad.
Bahrajnské ministerstvo obrany v tejto súvislosti obvinilo Irán, že prostredníctvom útokov zameraných na civilistov pokračuje v „systematickej nepriateľskej činnosti“ voči Bahrajnu. Úmyselné použitie rakiet a vojenských lietadiel proti civilným cieľom a súkromnému majetku podľa neho predstavuje hrubé porušenie medzinárodného humanitárneho práva.
Presne cielené útoky sa podľa CENTCOM-u začali o 12.00 h SELČ a skončili o 13.30 h SELČ. Ich cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží a sklady i odpaľovacie zariadenia pre riadené strely na ostrove Veľký Tunb, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu.
Ústredné velenie ďalej uviedlo, že najnovšie útoky oslabili schopnosť Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive, cez ktorý prúdila významná časť globálneho exportu ropy.
USA podnikli údery na Irán aj v noci na stredu. Iránske revolučné gardy (IRGC) následne spustili vlnu odvetných útokov zameraných na americké vojenské základne a infraštruktúru v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
IRGC tvrdia, že v Bahrajne bolo ich cieľom sídlo veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva, kde boli údajne spôsobené vážne škody na infraštruktúre, podporných zariadeniach a palivových nádržiach.
V Kuvajte vraj zasiahli významný logistický uzol americkej armády Míná Abdalláh, konkrétne americké raketové systémy Patriot, strážne veže a sklady paliva.
V Jordánsku gardy útočili v prvej vlne na leteckú základňu al-Azrak využívanú americkým letectvom, pričom údajne zničili hangáre pre stíhacie lietadlá F-15, F-16 a F-35, ako aj pre bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper. V druhej vlne zaútočili na stíhačky F-18, ubytovacie priestory a sklad.
Bahrajnské ministerstvo obrany v tejto súvislosti obvinilo Irán, že prostredníctvom útokov zameraných na civilistov pokračuje v „systematickej nepriateľskej činnosti“ voči Bahrajnu. Úmyselné použitie rakiet a vojenských lietadiel proti civilným cieľom a súkromnému majetku podľa neho predstavuje hrubé porušenie medzinárodného humanitárneho práva.