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Americká armáda ukončila útoky na Irán, zasiahla viac než 80 cieľov
Iránske médiá hlásili výbuchy vo viacerých oblastiach na juhu krajiny a podľa televízie Press TV utrpelo zranenia niekoľko ľudí.
Autor TASR
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Washington 8. júla (TASR) - Ústredné velenie USA (CENTCOM) v stredu na sieti X oznámilo ukončenie nového kola „útočných úderov“ proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac než 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom, informuje TASR.
Americké jednotky zasiahli iránske systémy protivzdušnej obrany, veliteľské a riadiace siete, pobrežné radarové stanice, protilodné raketové systémy a viac než 60 malých lodí iránskych Revolučných gárd v prielive a v jeho blízkosti „s cieľom oslabiť schopnosť Iránu pokračovať v jeho útokoch na medzinárodnú lodnú dopravu“ v tejto strategickej úžine.
Armáda v utorok oznámila spustenie útokov na Irán v reakcii na údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých Spojené štáty vinia Teherán. Katar taktiež tvrdí, že Irán je zodpovedný za útok na tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG).
CENTCOM vo vyhlásení o ukončení útokov tvrdí, že táto „neopodstatnená agresia iránskych síl“ je jasným a nebezpečným porušením prímeria a podkopáva slobodu plavby.
Portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že najnovšie útoky Spojených štátov na Irán boli štyri až päťnásobne rozsiahlejšie a silnejšie než predchádzajúce útoky v júni.
Iránske médiá hlásili výbuchy vo viacerých oblastiach na juhu krajiny a podľa televízie Press TV utrpelo zranenia niekoľko ľudí.
Predstaviteľ USA pre stanicu CNN uviedol, že nešlo o „neprimerané“ útoky a označil ich za „trest“.
Americké jednotky zasiahli iránske systémy protivzdušnej obrany, veliteľské a riadiace siete, pobrežné radarové stanice, protilodné raketové systémy a viac než 60 malých lodí iránskych Revolučných gárd v prielive a v jeho blízkosti „s cieľom oslabiť schopnosť Iránu pokračovať v jeho útokoch na medzinárodnú lodnú dopravu“ v tejto strategickej úžine.
Armáda v utorok oznámila spustenie útokov na Irán v reakcii na údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých Spojené štáty vinia Teherán. Katar taktiež tvrdí, že Irán je zodpovedný za útok na tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG).
CENTCOM vo vyhlásení o ukončení útokov tvrdí, že táto „neopodstatnená agresia iránskych síl“ je jasným a nebezpečným porušením prímeria a podkopáva slobodu plavby.
Portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že najnovšie útoky Spojených štátov na Irán boli štyri až päťnásobne rozsiahlejšie a silnejšie než predchádzajúce útoky v júni.
Iránske médiá hlásili výbuchy vo viacerých oblastiach na juhu krajiny a podľa televízie Press TV utrpelo zranenia niekoľko ľudí.
Predstaviteľ USA pre stanicu CNN uviedol, že nešlo o „neprimerané“ útoky a označil ich za „trest“.