Americká armáda uviedla do svojho arzenálu novú jadrovú zbraň

Washington 3. februára (TASR) - Americká armáda v utorok oznámila, že uviedla do svojho arzenálu novú jadrovú zbraň. Raketu dlhého doletu by malo byť možné odpaľovať z ponoriek, píše agentúra AP.



Ide o prvý prírastok do amerického nukleárneho arzenálu za niekoľko desaťročí a odklon od politiky znižovania závislosti od jadrových zbraní, ktorý presadzovala administratíva predošlého prezidenta USA Baracka Obamu.



Pentagón ubezpečil, že nová zbraň zvýši bezpečnosť Spojených štátov a zníži pravdepodobnosť nukleárneho konfliktu. Kritici z radov Demokratickej strany naopak tvrdia, že ide o "nebezpečenstvo, ktoré zvýši pravdepodobnosť konfliktu".



Nová jadrová hlavica nesie označenie W76-2. Niesť by ju mali balistické strely Trident II. Jadrová zbraň je modifikáciou už existujúcej zbrane W-76. Celkový počet amerických jadrových zbraní sa preto nezvýši.



Jej sila by mala byť približne tretinová v porovnaní s bombou zhodenou na Hirošimu počas druhej svetovej vojny.



S rozšírením amerického jadrového arzenálu o zbrane s nižšou výbušnou silou počíta už dokument o stave jadrových síl, ktorý v roku 2018 pripravila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.