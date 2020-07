Americká armáda pre koronavírus uzavrela dve základne na Okinave

Tokio 13. júla (TASR) – Americká armáda uzavrela dve základne na japonskom ostrove Okinava v dôsledku desiatok nových prípadov nákazy koronavírusom. Miestne úrady reakciu armády kritizujú, informovala v pondelok agentúra AFP.



Armáda zaviedla opatrenia s cieľom spomaliť šírenie nákazy aj na ďalších siedmich základniach v oblasti, potvrdil hovorca americkej námornej pechoty.



Na Okinave sa nachádza viac ako polovica z približne 50 000 amerických vojakov umiestnených v Japonsku na základe dvojstrannej dohody.



Najsilnejšie je postihnutá Letecká základňa námornej pechoty Futenma a základňa Camp Hansen. Základne dosiaľ zaznamenali 95 prípadov infekcie koronavírusom, z ktorých 32 vláda prefektúry Okinava potvrdila v pondelok vo Futenme.



V týchto dvoch zariadeniach platia najprísnejšie pravidlá. Nie je do nich dovolené vstúpiť ani z nich odísť.



Miernejšie pravidlá platia aj na ďalších základniach v oblasti.



Prítomnosť amerických vojakov na Okinave je predmetom dlhodobého sporu s miestnymi obyvateľmi. Tí sťažujú na znečistenie životného prostredia, hluk a kriminalitu. Sú aj proti plánovanému premiestneniu základne Futenma zo súčasného miesta do menej obývanej oblasti na východnom pobreží ostrova.



Olej do ohňa prilieva nákaza šíriaca sa na amerických základniach. Okinavský guvernér Denny Tamaki v sobotu uviedol, že je šokovaný počtom prípadov.



Tamaki dodal, že požiadal americkú armádu, aby pozastavila pravidelnú rotáciu vojakov a sprísnila epidemiologické opatrenia.



Naďalej nie je jasné, ako sa nákaza na základne dostala.